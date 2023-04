Eerder deze maand konden we je de geheel nieuwe elektrische Mini Cooper al ruimschoots voor zijn officiële onthulling laten zien. Mini heeft besloten om nu zelf een stel foto's van de nieuwe elektrische Cooper de wereld in te slingeren.

Mini heeft een behoorlijke reeks nieuwe modellen in de ontwikkelingskamers staan. In 2025 breidt Mini zijn modelfamilie uit met een altijd elektrisch aangedreven, compacte cross-over. Die komt een stap onder de Countryman te staan en gaat Aceman heten. Ook de Countryman wordt vernieuwd en die SUV komt er behalve met verbrandingsmotoren ook met een elektrische aandrijflijn. Belangrijker misschien nog wel is de komst van de Cooper, de opvolger van de huidige drie- en vijfdeurs hatchbacks van Mini. De driedeurs Cooper komt ook met een elektrische aandrijflijn op de markt en het is die nieuwe EV die we je onlangs geheel vrij van camouflagestickers konden laten zien. Nu heeft Mini zelf maar besloten foto's van die elektrische hatchback de wereld in te sturen.

Wat blijkt? Op de platen die Mini van de elektrische Cooper vrijgeeft is exact hetzelfde exemplaar te zien dat onlangs zonder stickerwerk opdook. Het levert in ieder geval scherpere foto's op. De elektrische Mini Cooper - die mogelijk weer 'SE' gaat heten - krijgt in ieder geval een 184 pk sterke versie en een variant die het tot 218 pk schopt, al wordt er ook al gesproken over de komst van een potentere JCW-versie. De elektrische driedeurs komt minimaal 385 kilometer ver en er zou zelfs een variant komen met een actieradius die tweemaal zo groot is als die van de huidige Mini Cooper SE (234 kilometer).