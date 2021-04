Mini John Cooper Works vernieuwd

Begin dit jaar presenteerde Mini de gelijktijdig subtiel gefacelifte driedeurs, vijfdeurs, Cabrio en Electric. Dat de driedeurs is aangepakt, brengt nu ook nieuws voor de John Cooper Works. De JCW krijgt net als zijn minder sportieve broertjes een behoorlijk ander neusje. Voortaan is de grille breder omlijst, tot helemaal onderaan de stevig verbouwde bumper. De luchtinlaten zijn geheel anders opgezet dan voorheen en vallen nu gedeeltelijk binnen de zeshoekige grille-omlijsting.

Aan de achterkant is men ook aardig in de weer geweest. De achterbumper is een stuk hoekiger van vorm en er prijkt nu een sierdeel in dat wat meer moet lijken op een heuse diffuser. Daarmee oogt de JCW opvallend sportiever dan voorheen. Ook zet Mini enkele nieuwe lichtmetalen wielen op de bestellijst, zoals de 18-inch exemplaren op bovenstaande foto's. In het interieur profiteert de JCW uiteraard van dezelfde vernieuwingen als de reguliere driedeurs en dat betekent onder meer dat je er voortaan een 8,8-inch infotainmentscherm aantreft, dat werkt met een verbeterd en nieuw ingedeeld infotainmentsysteem.

Op motorisch vlak blijft veel bij het oude. Dat betekent dat een 231 pk sterke 2.0 viercilinder turbomotor zijn krachten standaard via een handgeschakelde zesbak richting de voorwielen stuurt. Daarmee is de John Cooper Works in staat om vanuit stilstand in 6,3 seconden naar 100 km/h te sprinten. Wil je dat iets sneller doen, teken dan voor de achttraps Steptronic Sport-automaat, want dan is het klusje in 6,1 seconden geklaard. De vernieuwde Mini John Cooper Works is er vanaf € 45.900.