Mini John Cooper Works 1to6 Edition: ode aan de handbak

Mini introduceert het uitzwaaimodel van zijn John Cooper Works: een 231 pk sterke ode aan de handgeschakelde versnellingsbak. Het merk produceert 999 exemplaren voor de Europese, Noord-Amerikaanse en Mexicaanse markt. Het is nog niet bekend of - en zo ja, hoeveel - exemplaren naar Nederland komen.

De volgende generatie drie- en vijfdeurs Mini's staat klaar om geïntroduceerd te worden, maar niet voordat Mini afscheid neemt van de huidige iteratie. Dat doet het, in het geval van de meest potente John Cooper Works-uitvoering, met een ode aan de handbak: de 1to6 Edition. Dat is een handgeschakelde John Cooper Works met een aantal unieke uiterlijke kenmerken. Onderhuids is het een 231 pk sterke John Cooper Works zoals we die al kennen, maar dan altijd handgeschakeld. Leuk nieuws, want de 'JCW' is in Nederland momenteel alleen met een automatische versnellingsbak te krijgen.

Of de 1to6 Edition ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn, is echter nog onduidelijk. Mini bouwt 999 exemplaren van de 1to6 Edition, allemaal bestemd voor de Europese, Noord-Amerikaanse en Mexicaanse markt. Van de elektrische Mini Electric Cabrio bouwt het merk evenveel stuks, maar dan alleen voor de Europese markt, en daarvan komen er maar 30 naar Nederland. De kans bestaat dus dat we van de '1to6' nog minder - of zelfs nul - exemplaren krijgen.

Alleen in het zwart

Komt-ie wel naar Nederland, dan kun je de 1to6 Edition straks herkennen aan zijn 'Midnight Black' geheten metallic lakwerk en zwarte details rond de grille en raampartij. Ook krijgt de auto over zijn gehele lengte een grijze streep aangemeten en staat-ie altijd op 18-inch zwarte wielen, terwijl je in het interieur enkele roodzwarte details treft.

Aankomend weekend vindt tijdens de 24-uursrace op de Nürburgring de officiële presentatie van de handgeschakelde Mini John Cooper Works plaats, waarna de auto vanaf september uitgeleverd wordt aan klanten. Of het de allerlaatste handgeschakelde en extra potente Mini zal zijn, is overigens nog geen zekerheid. De volgende generatie - die altijd Cooper zal heten - komt aanvankelijk alleen als elektrische auto op de markt, maar volgt later ook met verbrandingsmotoren. Mogelijk komt de handbak dan weer terug, maar dat valt nog te bezien.

Mocht de John Cooper Works 1to6 Edition naar Nederland komen, ga dan uit van een prijs van boven de €55.000. De - weliswaar met een automaat uitgeruste - momenteel beschikbare, reguliere JCW kost vanaf €53.890.