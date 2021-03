Mini Electric Pacesetter is nieuwe Safety Car

Mini heeft een wel heel bijzondere versie van de elektrische Mini Electric gepresenteerd. We maken kennis met de Mini Electric Pacesetter inspired by JCW. Niet alleen de naam van de auto is heel wat, ook het exterieur van de elektrische auto maakt de tongen los. Mini zet de Electric Pacesetter in als safety car voor het FIA Formula E World Championship.

De Mini Electric Pacesetter inspired by JCW is een safety car op basis van de elektrische Mini Electric. Nu is de rol die de heftig uitgedoste Mini vervult natuurlijk al interessant, maar de Mini Electric Pacesetter heeft waarschijnlijk een dubbele agenda die nog nog wel belangrijker is. Mini hintte eind vorig jaar al op de komst van elektrische John Cooper Works-modellen en het feit dat de Mini Electric Pacesetter de toevoeging 'inspired by JCW' achter z'n naam heeft, zou zomaar kunnen betekenen dat Mini met z'n safety car een concreter signaal geeft van de komst van een spannende elektrische JCW.

De Mini Electric Pacesetter is door Mini samen met BMW Motorsport ontwikkeld en heeft onder meer een behoorlijk gespierd uiterlijk. De wielkasten zijn aangezet, de voor- en achterbumper zijn compleet nieuw en de auto is doorspekt met splitters en spoilers en lipjes. Die aangezette wielkasten, dorpelverbreders en het bumperwerk met vierkante openingen zie je in de toekomst mogelijk in afgezwakte vorm terug op een JCW-versie van de Mini Electric. Of dat ook geldt voor de heftige spoiler bovenaan de achterzijde, valt nog te bezien. De set zwaailichten die erop zitten, keren in ieder geval níet terug op een productiemodel. Mini's elektrische aandachtstrekker staat op speciaal vierspaaks 18-inch groot lichtmetaal en is bezaaid met oranjekleurige accenten. Leuk weetje: de wielkastverbreders zijn net als de achterspoiler vervaardigd met een 3D-printer.

Ook in het interieur hebben Mini en BMW Motorsport huisgehouden. Praktisch het gehele binnenste is gestript. De Mini Electric Pacesetter heeft nog wel tweetal stoelen voorin, exemplaren met zespuntsgordels, een stuurwiel met erachter het digitale instrumentenpaneel. Het stuur heeft volgens Mini een schokabsorberende kern van koolstofvezel. Het centrale display heeft het veld moeten ruimen en heeft plaatsgemaakt voor een paneel van koolstofvezel. De deurpanelen zijn van hetzelfde lichtgewicht goedje gemaakt en hebben onder meer hendels om de ruit en het portier te openen. De deur dicht trekken, gaat via een stoffen lus. De heftig uitgevoerde Mini heeft verder onder meer een rolkooi.

De Mini Electric Pacesetter legt 1.230 kilo in de schaal en daarmee is -ie zo'n 130 kilo lichter dan een reguliere Mini Electric. Ook de aandrijflijn is iets aangepast. De elektromotor levert net als in de Mini Electric 184 pk, maar is met 280 Nm wel 10 Nm sterker. De opnieuw gekalibreerde aandrijflijn helpt de Mini Electric Pacesetter inspired by JCW in 6,7 seconden aan een snelheid van 100 km/h. Het origineel heeft voor diezelfde sprint 7,3 tellen nodig. De sprint van 80 naar 120 km/h doet de Electric Pacesetter in 4,3 seconden waar de reguliere Mini Electric 4,6 tellen nodig heeft. Mini zet de Electric Pacesetter op set schroefveren, geeft 'm een grotere spoorbreedte en aangepaste remmerij én zet de auto ook nog eens op speciale Michelin Pilot Sport-banden, exemplaren die ook als voorbanden dienen voor de Formule E-auto's.

Tijdens de E-Prix van Rome die op 10 april 2021 plaatsvindt, is de Mini Electric Pacesetter voor het eerst in actie te zien. Of en wanneer Mini met een Mini Electric 'JCW' voor de openbare weg komt, is nog niet bekend.