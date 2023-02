Mini Electric Cabrio onthuld: toch in productie

Mini maakte afgelopen zomer iedereen lekker met een open versie van de Mini Electric, maar nam 'm niet in productie. Voor wie toen baalde, is er nu goed nieuws. Mini is erop teruggekomen. Dit is de Mini Electric Cabrio!

Je zou denken dat Mini inmiddels wel een beetje klaar is met de huidige generatie van zijn driedeurs en cabrio, maar niets is minder waar. Hoewel de opvolger al een tijdje staat te trappelen, komt er op de valreep toch nog een leuke uitbreiding voor de elektrische Mini Electric. De afgelopen zomer gepresenteerde open versie van de Mini Electric (of de elektrische versie van de Mini Cabrio, net hoe je het bekijkt) gaat tóch in productie. Daarmee stapt Mini in een markt waarin nog amper wat te kiezen valt; die van de elektrische cabriolet.

Mini zegt dat het de 'zeer positieve feedback' van afgelopen zomer ter harte heeft genomen en daarom toch overgaat tot het bouwen van een kleine serie. Je leest het goed, het wordt dus geen massaproduct. Er komen er namelijk slechts 999 van, voor de Europese markt. In Nederland worden er 30 leverbaar.

Bekend recept

De Mini Electric Cabrio is onder meer van zijn broertjes met brandstofmotor te onderscheiden door de speciale 17-inch wielen die we ook al kennen van de reguliere Mini Electric en een speciale 'e' op de neus en kont. Ook is er in dit geval een sticker die aangeeft welk exemplaar van de 999 het betreft.

Verder houdt Mini het toch vooral bij het bekende recept van de Mini Electric en dat geldt ook voor de aandrijflijn. Een 184 pk sterke elektromotor helpt de Mini Electric Cabrio in 8,2 seconden van 0 naar 100 km/h. Daarmee is-ie een krappe seconde langzamer dan de dichte variant. Ook de WLPT-actieradius ligt wat lager: 201 km in plaats van 235 km. Wat dan wel weer gelijk is volgens Mini, is de bagageruimte van 160 liter.

Prijs Mini Electric Cabrio

Zoals gezegd blijven er maar 30 exemplaren van de in Nederland gebouwde Mini Electric Cabrio in eigen land. Vanaf april is de standaard rijk uitgeruste Mini Electric Cabrio leverbaar voor €62.990.