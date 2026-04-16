Mini Countryman wordt herrieschopper

Bestaat er zoiets als een ultieme festivalauto? Wij weten het niet, maar volgens Vagabund kan deze Mini Countryman er aardig bij in de buurt komen.

Met de Mini Countryman zou je op zich prima een festivalterrein op moeten kunnen rijden, alleen is het de vraag of de bezoekers daar heel blij van zullen worden. Nu zijn er echter twee Countrymans die waarschijnlijk wel welkom zijn. Dankzij het Oostenrijkse designbureau Vagabund, dat er een soort rijdende boomboxen van maakte.

De Countrymans zijn voorzien van een kekke kleurencombinatie rondom en staan op bijzondere 20-inch wielen, waardoor vooral de lichte van de twee ook haast een beetje een ruimtevoertuig lijkt geworden. Het belangrijkste zit echter achterop. De derde zijruit maakt namelijk plaats voor een soort luikje, waar een flinke geluidsbox achter vandaan komt. Die boxen zouden specifiek geschikt zijn voor geluid in de buitenlucht, dus ideaal op een festival of in een park waar je geen vrienden wil maken. Het blijft uiteraard bij deze twee Countrymans, meer dan een creatieve uitspatting is het niet.