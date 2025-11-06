Mini Cooper in stijlvol jasje gestoken door mode-ontwerper

De Mini Cooper is van zichzelf natuurlijk al een lekker opvallende auto met zijn retrolijnen, maar het kan altijd specialer. Daarom heeft Mini de enige echte Sir Paul Smith lief aangekeken en gevraagd of hij een aantal kenmerkende accenten aan de Mini Cooper kan geven. Dat heeft Smith gedaan.

De Paul Smith Edition onderscheidt zich van reguliere Mini's Cooper met onder meer groene accenten op de zijspiegels, wielen, rondom de grille en in het geval van de witte en lichtblauwe Mini Cooper is ook het dak in die kleur gespoten. In het interieur herken je de Paul Smith Edition aan gekleurde streepjespatronen op diverse plekken. Ook is de naam van de mode-ontwerper op diverse plekken terug te zien, net als een 'handgeschreven' motto van Smith. Verder is een speciaal logo van de partij, zijn de achtergronden van het infotainment speciaal aangepast voor deze editie en staan de auto's op 18-inch Night Spoke-wielen.

Medio april wordt de Paul Smith Edition in Nederland verwacht, voor een vanafprijs van €37.950.