Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Mini Cooper in stijlvol jasje gestoken door mode-ontwerper

Lekker aankleden

2
Mini Paul Smith Edition
Mini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith EditionMini Paul Smith Edition
Joas van Wingerden

Mini slaat de handen ineen met mode-ontwerper Paul Smith. De 79-jarige Smith heeft de Mini Cooper van enkele opvallende details voorzien.

De Mini Cooper is van zichzelf natuurlijk al een lekker opvallende auto met zijn retrolijnen, maar het kan altijd specialer. Daarom heeft Mini de enige echte Sir Paul Smith lief aangekeken en gevraagd of hij een aantal kenmerkende accenten aan de Mini Cooper kan geven. Dat heeft Smith gedaan.

De Paul Smith Edition onderscheidt zich van reguliere Mini's Cooper met onder meer groene accenten op de zijspiegels, wielen, rondom de grille en in het geval van de witte en lichtblauwe Mini Cooper is ook het dak in die kleur gespoten. In het interieur herken je de Paul Smith Edition aan gekleurde streepjespatronen op diverse plekken. Ook is de naam van de mode-ontwerper op diverse plekken terug te zien, net als een 'handgeschreven' motto van Smith. Verder is een speciaal logo van de partij, zijn de achtergronden van het infotainment speciaal aangepast voor deze editie en staan de auto's op 18-inch Night Spoke-wielen.

Medio april wordt de Paul Smith Edition in Nederland verwacht, voor een vanafprijs van €37.950.

2 Bekijk reacties
MINI MINI Cooper

PRIVATE LEASE MINI Cooper

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mini Cooper Cabrio 1.6 Chili Leer 17inch 144000km!

Mini Cooper Cabrio 1.6 Chili Leer 17inch 144000km!

  • 2010
  • 144.764 km
€ 6.750
Mini Cooper 1.5 136pk 60 Yr Edition | Panodak | Navi | Leer | Stoel v

Mini Cooper 1.5 136pk 60 Yr Edition | Panodak | Navi | Leer | Stoel v

  • 2020
  • 82.426 km
€ 21.445
Mini Cooper 1.5 Chili Apple carplay/Climate/Stoelv./17inch.

Mini Cooper 1.5 Chili Apple carplay/Climate/Stoelv./17inch.

  • 2018
  • 155.267 km
€ 13.395

Lees ook

Autotest
Mini Cooper S Cabrio

Test: Mini Cooper Cabrio S - Open sensatie maar had stiller en stijver gekund

Nieuws
Crashtest Euro NCAP Mini Cooper

Audi A6 e-tron en Mini Cooper bewijzen zich tegen de crashmuur

Nieuws
Mini Cooper en Countryman

Mini Aceman, Cooper en Countryman duizenden euro's goedkoper

Renault 5 vs. Mini Cooper dubbeltest

Renault 5 vs. Mini Cooper E: hartendieven op wielen – Dubbeltest

Nieuws
Mini Cooper Cabrio back to basics

De nieuwe Mini Cooper Cabrio is de goedkoopste vierzits cabrio op de markt – Back to Basics

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.