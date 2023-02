'Mini Clubman zwaait over een jaar af'

De Mini Clubman lijkt geen al te lang leven meer beschoren. Over ongeveer een jaar is het gedaan en een opvolger hoeven we niet te verwachten, zo begrijpen de Mini-ingewijden van MotoringFile.

Nog ongeveer een jaar en dan is het na ruim 16 jaar over en uit voor de moderne Mini Clubman, stelt MotoringFile. Het heeft informatie in handen waaruit blijkt dat Mini in het eerste kwartaal van 2024 de productie van de Clubman beëindigt, specifiek zou het gaan om februari 2024. Er is geen enkel levensteken van een nieuwe Mini Clubman en daar hoef je dan ook niet op te hopen. De Clubman draagt in wezen het stokje over aan een nieuwe familielid waar we nog dit jaar kennis mee maken: de volledig elektrische Mini Aceman. Net als de Clubman een grotere broer van de Mini hatchback, maar niet zo'n forse jongen als de Countryman.

De moderne Mini Clubman verscheen in 2007 en werd vervolgens in 2015 aan een nieuwe generatie geholpen. Een praktischer alternatief voor vooral de driedeurs Mini, maar tegelijkertijd ook historisch verantwoord. Je had vroeger immers ook al de Clubman Estate en nog wat eerder de Traveller als stationwagenversie van de Mini. De moderne versie had ook achterportieren, al waren dat bij de eerste generatie nog suicide doors. De huidige generatie kreeg volwaardige portieren. Daarmee was-ie praktischer en werd de tweede generatie hier in Nederland beduidend populairder. Het topjaar was 2016, toen er 1.528 van werden verkocht. Na 2019 bleef de teller telkens onder de 1.000 stuks op jaarbasis steken en vorig jaar kwam de verkoop niet verder dan 525 stuks. Overigens was er onlangs voor het eerst in lange tijd weer nieuws voor de Mini Clubman, met de komst van de Untold Edition.