Mini Clubman Estate (1980) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Iedereen kent natuurlijk de klassieke Mini wel. Iets minder bekend zijn de stationwagons die je daarvan had en dan had je ook nog de Mini Clubman met zijn aparte neusje. Deze Mini Clubman Estate heeft een combinatie van die twee zeldzamere zaken.

Vraag iemand om een klassieke Mini te tekenen en de kans is groot dat die het reguliere tweedeurs oermodel op papier zet. De kans is aanzienlijk kleiner dat het een Countryman of Traveller wordt, met de stationwagon-kont en de twee openslaande deuren achterin. Nog kleiner is de kans dat iemand de Mini Clubman met zijn 'modernere' neus tekent, maar helemaal onwaarschijnlijk is het dat het een mix van beide modellen wordt en de Mini Clubman Estate verschijnt. De Mini Clubman Estate is een om verschillende redenen opmerkelijk lid van de Mini-familie en dus een bijzonder leuke spot! Opnieuw mogen we AutoWeek-forumlid Johan82 bedanken voor het delen van de foto's.

Hoewel je misschien vanwege het moderne equivalent zou verwachten dat de Mini Clubman de stationwagon op basis van de oer-Mini was, zat het net even wat anders. De Mini Clubman van vroeger was niet veel meer dan de reguliere tweedeurs met een andere neus erop. Pas als Mini Clubman Estate, de stationwagon, was het een voorvader van de moderne Mini Clubman, al kun je eigenlijk (hoe gek dat ook klinkt) vooral de oer-Mini Traveller als voorvader van de moderne Clubman zien. Die had immers de klassieke neus waarop het front van de huidige Clubman is geïnspireerd. De oer-Clubman en de Clubman Estate hadden een opmerkelijk ander neusje. Een hoekiger vormgegeven en bovendien langere neus.

Die vrij grondige facelift was eind jaren 60 gedaan met als doel om de Mini wat moderner te doen ogen en een grotere motor te kunnen geven, maar vooral ook om 'm hoger in de markt te kunnen zetten. Een leuk idee, maar de Mini Clubman werd met zijn ietwat gekunstelde uiterlijk nooit zo geliefd. Zeker de reguliere Clubman oogde het model wat ongemakkelijk, omdat het kontje wel gewoon zijn klassieke lijnen hield. Op de Clubman Estate werkte de facelift dankzij de hoekigere lijnen wat beter.

We hebben hier een Clubman Estate te pakken uit het laatste jaar, want na 1980 hield het op voor de ruimste Mini en kwam er ook een einde aan de tweedeurs Clubman. Iemand in Nederland wilde op de valreep toch nog zo'n Mini Clubman Estate voor de deur zetten en op 7 maart 1980 kreeg dit exemplaar dan ook zijn gele platen. Bijzonder genoeg zou het nog tot 2020 duren voordat het tijd was om afscheid te nemen, want toen pas kwam de Mini bij zijn huidige en tweede eigenaar terecht. Het lijkt erop dat de kleine Brit de tand des tijds uitstekend heeft doorstaan. De apk is alleen wel eerder deze zomer verlopen, dus hopelijk wordt dat snel rechtgezet. Het zou ons verbazen als een nieuwe apk een grote uitdaging wordt.