Minder pakketten, meer losse opties bij Mini

Mini was ooit bij uitstek het merk waar je moest zijn voor losse opties. Overal voor bijbetalen was lange tijd zo’n beetje het verdienmodel van de Britten onder BMW-bestuur, maar inmiddels heeft ook dit merk het licht gezien. Met de komst van de nieuwste generatie modellen, waarvan een deel uit China komt en enige uniformiteit dus ook om logistieke redenen gewenst was, werkt het merk met vast ‘voorgeprogrammeerde’ pakketten. Die hebben de namen XS tot en met XL, waarbij XS alleen in wat semi-noodzakelijkheden voorziet en XL je Mini in één klap ‘fully loaded’ maakt. Overzichtelijk en makkelijk, maar ook beperkt. Sommige opties zijn immers nogal smaakgevoelig en omdat zelfs zaken als een trekhaak in een pakket zijn ondergebracht, moeten lieden die een kar willen kunnen trekken bij een Countryman verplicht voor een ‘M+’ of ‘XL’ gaan.

Van panoramadak tot trekhaak

Kennelijk was niet iedereen te spreken over die gang van zaken. Mini heeft daarom besloten de pakketten wat te verkleinen en de hoeveelheid losse opties juist wat uit te breiden. Dit geldt alleen voor de niet-Chinese modellen, dus de elektrische Cooper en de Aceman doen vooralsnog niet mee. Voor de Coopers op benzine en de Countryman geldt echter dat de pakketten een stuk zijn uitgekleed. We nemen even de Countryman als voorbeeld. De draadloze telefoonlader, ‘Comfort Access’, Driving Assistant Plus, elektrisch verstelbare massagestoelen, het panoramadak en de trekhaak zijn daar nu los bestelbaar, en kun je dus desgevraagd ook aan een basisversie toevoegen. Zie voor het complete overzicht de tabellen bij dit verhaal (Countryman in de lopende tekst, Cooper driedeurs in de fotogalerij).

Zwarte ramen

Ook iets uiterst smaakgevoeligs als privacy glass is nu los bestelbaar, dus voor het eerst kun je een ‘fully loaded’ JCW met XL zónder zwarte ramen tegenkomen.

Het schrappen van een aantal pakket-onderdelen betekende gelukkig ook dat die pakketten een stuk goedkoper zijn geworden. ‘XL’ op een Countryman gaat van €11.000 naar €6.200. De Mini's zelf werden onlangs ook al goedkoper, dus tel uit je winst. Zelfs als je alle opties bijbestelt, blijft de prijs met €8.600 onder die van het oorspronkelijke pakket. Hier lijkt echter wel een addertje onder het gras te zitten, want op de ‘oude’ prijslijst treffen we in het XL-pakket 26 items aan en op het nieuwe 23. Wie zoekt de verschillen?