Minder occasions geïmporteerd in 2020

Er zijn vorig jaar minder gebruikte personenauto's geïmporteerd dan in 2019. In totaal werden bijna 217.000 occasions naar Nederland gehaald, zo blijkt uit cijfers die Bovag en RDC vandaag vrijgeven.

Vorig jaar zijn in Nederland 216.688 gebruikte personenauto's geïmporteerd. Dat zijn er in totaal 12.072 minder dan in 2019 en dat komt overeen met een procentuele afname van dik 5 procent.

Met name in de maanden maart, april en mei daalde de import van occasions aanzienlijk, met april als uitschieter. In die maand gingen er slechts 1.874 occasions de grens naar Nederland over. In diezelfde maand van 2019 werd het tienvoudige van dat aantal gebruikte personenauto's naar Nederland gehaald. Hoewel er in maart en april grofweg 50 procent minder occasions werden geïmporteerd dan in diezelfde maanden van 2019, klom de import in juni weer op uit het dal. Vanaf die maand kwamen de importcijfers tot het eind van het jaar zelfs boven die van 2019 uit.

Diesel uit de gratie, geëlektrificeerde modellen in trek

Van de bijna 217.000 geïmporteerde occasions hadden er net geen 172.000 een benzinemotor onder de kap. Dat aantal is vrijwel gelijk aan het aantal in 2019 geïmporteerde benzineauto's. Zoals verwacht nam het aantal geïmporteerde auto's met een dieselmotor aan boord af ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal geïmporteerde dieselauto's nam ten opzichte van 2019 met maar liefst 37 procent af tot zo'n 26.000 stuks. De vraag naar geëlektrificeerde occasions nam op zijn beurt sterk toe. Met 13.500 stuks werden er bijna 50 procent meer hybrides geïmporteerd dan in 2019. Eenzelfde groeipercentage is van toepassing op het aantal geïmporteerde volledig elektrische occasions. Er kwamen vorig jaar zo'n 4.500 gebruikte EV's ons land binnen.

Ongeveer 60 procent van de geïmporteerde occasions was vorig jaar afkomstig uit Duitsland. Het gaat op meer dan 130.000 auto's. Na Duitsland kwamen uit België de meeste gebruikte personenauto's, in totaal ongeveer 32.000 exemplaren. Spanje volgt op plek drie, er kwamen 9.000 occasions uit het land.

Export

Net als de import van occasions is ook de export van gebruikte personenauto's gedaald. Vorig jaar staken met 273.545 stuks 9 procent minder occasions de Nederlandse grens naar het buitenland over. 140.000 daarvan hadden een dieselmotor onder de kap, 2 procent meer dan er in 2019. In totaal werden er 1.634 gebruikte EV's naar het buitenland verscheept, wat er 280 meer waren dan in 2019.