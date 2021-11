'Minder betaald parkeren na nieuwe coronamaatregelen'

Sinds het kabinet begin deze maand de coronamaatregelen weer wat heeft aangescherpt zijn Nederlanders meer thuisgebleven. Dat concludeert parkeerbetalingsdienst Parkmobile, die het aantal parkeeracties zag dalen. Vooral in het weekend trokken Nederlanders minder vaak eropuit, met name naar steden.

Gemiddeld waren er 4,5 procent minder transacties bij Parkmobile, dat 2 miljoen actieve gebruikers heeft. Doordeweeks was er een daling van 3,8 procent, in het weekend liep de daling op tot 7 procent. Parkmobile denkt dat door het afgelopen vrijdag aangescherpte thuiswerkadvies het aantal parkeertransacties ook doordeweeks nog verder zal dalen. In de vijf grote steden bedroeg de daling van het aantal parkeertransacties 5,6 procent. Daarbij was de afname in Den Haag (min 6,5 procent) het grootst en in Eindhoven het laagst. Daar werd slechts 1,4 procent minder betaald geparkeerd.

Eerder deze week bleek ook op de weg al dat het weer rustiger wordt. In september en oktober was het nog duidelijk drukker dan vorig jaar in die maanden, maar in november zakt de drukte vooralsnog weer terug. Maandagochtend stond er 93 kilometer file, tegenover 250 kilometer op de maandag in de week daarvoor.