Theo Sneek is een tevreden Opel Grandland-rijder. Maar als hij een keer de motorkap opent en roest aan de onderkant daarvan ontdekt krijgt die tevredenheid een flinke knauw. Met zijn dealer en met de importeur komt hij er niet uit; de garantie is inmiddels verlopen.

Theo Sneek: “Twee jaar geleden kochten wij een Opel Grandland uit 2020 met een kilometerstand van 21.000. Inmiddels staat de teller op 50.000 en voldoet de auto nog naar alle tevredenheid. Het is alleen jammer dat we roest aan de voorzijde van de motorkap hebben geconstateerd. De Opel-dealer concludeerde dat dit inderdaad niet hoort, maar omdat hij inmiddels uit de garantie is, kon men er niets mee. Ook de importeur was deze mening toegedaan. Wij vinden dit niet normaal bij zo’n jonge auto. Wat zijn jullie gedachten hierover?”

Er is sprake van non-conformiteit

Deze mail leggen we voor aan juridisch expert van DAS, Sjaak Drinkenburg: “Als de Opel-dealer bevestigd heeft dat dit niet hoort, dan staat buiten kijf dat hier sprake is van non-conformiteit. Dat betekent dat de auto niet voldoet aan wat u ervan mag verwachten. Het is dan aan de verkoper (niet de importeur) om binnen een redelijke termijn voor kosteloos herstel zorg te dragen; ook als de bij verkoop verstrekte garantie is geëindigd. Los van die bevestiging ben ik eveneens van mening dat een auto uit 2020 met slechts 50.000 kilometer (er vanuit gaande dat deze normaal is gebruikt) niet hoort te roesten.”