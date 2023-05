Mijlpaal voor Renault Trafic is deels Nederlands feestje

Feest in het Franse Sandouville: de fabriek aldaar heeft zijn miljoenste Renault Trafic in elkaar gezet. Die Trafic blijft niet in Frankrijk, want de gelukkige klant die 'm mag ontvangen is een Nederlander.

Om maar direct een misverstand te voorkomen: de zwarte Renault Trafic op de foto is niet de miljoenste Trafic ooit gebouwd. Het is de miljoenste die gebouwd is in de fabriek in Sandouville. Het duurde grofweg negen jaar om die mijlpaal te bereiken, de Renault Trafic bestaat al 43 jaar. De totale teller staat nu al op richting de 2,5 miljoen exemplaren. Toch is het even een mooi feestje voor de werknemers in Sandouville, in een fabriek die in zijn bijna 60-jarige bestaan ongetwijfeld al heel wat mijlpalen heeft meegemaakt.

De Trafic in kwestie is vandaag afgeleverd aan de eerste eigenaar en dat is de Nederlander Romke Hekstra. Hij gaat de Trafic inzetten voor zijn familiebedrijf in het Friese Damwoude (Damwâld). In Sandouville bouwen ze ondertussen vrolijk verder en krijgen ze binnenkort ook de productie van de elektrische Renault Trafic op hun bordje. Overigens loopt ook de Nissan Primastar hier van de band.