Michael Bloomberg: ‘Alle nieuwe auto’s elektrisch in 2035’

De Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg wil dat vanaf 2035 alle nieuw verkochte auto’s in de VS elektrisch zijn.

Bloomberg, die op dit vlak grappig genoeg wordt geciteerd door Reuters, zou daarmee de eerste presidentskandidaat zijn die op dat vlak concrete doelen durft te stellen. In Europa is het al jaren gebruikelijk om jaartallen te roepen waarin de complete nieuwe vloot elektrisch moet zijn, waarbij zowel landelijke als plaatselijke overheden een duit in het zakje doen.

Het klimaat is één van de grote thema’s bij de democratische presidentsdebatten, dus kunnen vervoer en transport niet onbesproken blijven. Bloomberg, die behalve de voorman van het gelijknamige persbureau ook de voormalige burgemeester van New York is, stopt niet bij de belofte dat wat hem betreft alle nieuwe auto’s voor 2035 elektrisch moeten zijn. Ook de uitstoot door dieselmotoren moet naar beneden, vooral door vrachtwagens en bussen te elektrificeren.

Bovendien moeten elektrische auto’s vooral bereikbaar worden. Onder de noemer ‘Clean Cars for All’ moet er gewerkt worden aan een programma die het inruilen van oudere, vervuilender auto’s op EV’s moet stimuleren. Ook mensen met een lager inkomen moeten daardoor bij kunnen dragen aan de transitie.

Het uiteindelijke doel van de klimaatplannen van Bloomberg is dat de totale uitstoot van de Verenigde Staten rond 2030 is gehalveerd. Op voorwaarde dat hij in november de verkiezingen wint, uiteraard.