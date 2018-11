MG ZS krijgt elektrische variant

Elektrische auto's zijn in China mateloos populair en het is geen wonder dat de ene na de andere fabrikant er met een stekkerauto op de proppen komt. MG, van de Chinese gigant SAIC Motor, presenteert een volledig elektrische versie van de ZS.

De ZS, niet te verwarren met MG's versie van de Rover 45, is anno 2018 een compacte cross-over die het al enkele jaren Chinese MG onder andere in het thuisland en in het Verenigd Koninkrijk verkoopt, al heet de auto daar XS. Tot op heden leverde MG de auto alleen met een turboloze 1,5-liter grote viercilinder of met een 1,0-liter grote geblazen driecilinder. Tijdens Auto Guangzhou stelt MG later deze week de ZS EV aan het grote publiek voor, een volledig elektrische variant van de ZS die nu al op internet enige aandacht naar zich toetrekt.

De elektrische variant van de ZS, de ZS EV, krijgt van SAIC Motor een 150 pk sterke elektromotor die gekoppeld is aan een nog niet nader toegelicht accupakket. Wel meldt MG dat de auto volgens de NEDC-cyclus zo'n 335 elektrische kilometers moet kunnen afleggen. Op meer informatie zullen we tot later deze week moeten wachten.

In de eerste helft van volgend jaar wordt de MG ZS EV op de Chinese markt geïntroduceerd. De auto lijkt ook de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te gaan maken en Chinese media spreken over mogelijke komst naar andere Europese landen.