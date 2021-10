MG ZS EV: facelift brengt veel grotere actieradius

Met de ZS EV schoot MG schoot in 2019 en 2020 regelrecht in de verkooproos. Van de eind 2019 op de Nederlands markt gebrachte elektrische cross-over reden in het eerste volle verkoopjaar 2.180 exemplaren de showroom uit. De ZS EV beleefde een vliegende start, maar de verkopen van het model waarmee MG na jarenlange afwezigheid terugkeerde op de Nederlandse markt zijn niet meer wat ze waren. Hoewel MG een deel van de afnemende verkopen kan toeschrijven aan gewijzigde fiscale regels, tracht het de klant voor zich terug te winnen door de ZS EV grondig te verbeteren.

Standard Range en Long Range

We beginnen met het belangrijkste, dat is namelijk de verbeterde techniek van de MG ZS EV. De elektrische cross-over was tot op heden alleen leverbaar met een 44,5 kWh accu, goed voor een actieradius van 263 kilometer (WLTP). Dat pakket wordt vervangen door een 50,3 kWh exemplaar dat is voorbestemd voor de MG ZS EV Standard Range. Zijn elektrische longinhoud bedraagt 320 WLTP-kilometers. Dik 20 procent meer rijbereik dus, maar er is meer. MG noemt de ZS EV met 50,3 kWh accu niet zomaar Standard Range, het merk komt namelijk ook met een Long Range variant, De MG ZS EV Long Range krijgt een 70 kWh accupakket in zijn bodem, goed voor een WLTP-actieradius van 440 kilometer. MG lijkt hoog in te zetten op deze Long Range-variant, want die komt als eerste naar Nederland. Goed nieuws: de Long Range heeft een 11 kW 3-fasen boordlader. Ook dat is voor de ZS EV een noviteit.

Prijzen

MG geeft al de eerste prijzen vrij. De nieuwe MG ZS EV Standard Range heeft als basisuitvoering Comfort een vanafprijs van €30.990. Voor de Long Range moet je rekenen op een prijs van €34.990. Let wel, dit zijn de fiscale prijzen, exclusief kosten rijklaarmaken dus. De rijjkaarmaakkosten bedragen voor de uitgaande versie van de ZS EV €995, reken dus op zo'n kleine €1.000 extra op de fiscale prijzen. Naast de genoemde Comfort-uitvoering komet er ook een Luxury-smaak. De vernieuwde MG ZS EV staat vanaf november bij de dealers.

Wijzigingen

De uiterlijke wijzigingen die MG op de ZS EV doorvoert zijn voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl waarschijnlijk geen verrassing meer. Al ruim een jaar geleden lieten we je de gefacelifte versie van de reguliere benzinemodellen van de MG ZS zien en onlangs konden we je de herziene ZS EV al op exclusief verkregen patentbeeld laten zien. De vernieuwde ZS EV lijkt sterk op het origineel, maar feitelijk is het complete front gewijzigd. De MG ZS EV heeft nieuwe ledkoplampen, die platter zijn dan de oude units en het voortaan zonder 'hapje eruit' moeten doen. Nog een grote wijziging: de grille is niet langer een 'dichte versie' van de grille van de ZS met verbrandingsmotoren, maar een geheel eigen exemplaar dat voortaan één geheel vormt met de eveneens nieuwe voorbumper. De laadklep zit vanaf nu niet meer achter het MG-logo, maar ter linkerzijde ervan. De EV-versie neemt wat design betreft meer afstand van zijn conventionele broertjes en zusjes.

Ook achterop de gefacelifte ZS EV monteert MG een nieuwe achterbumper, al zijn het de ledachterlichten met een geheel nieuwe lichtsignatuur die hier de aandacht trekken. Ook nieuw: het MG-logo is net als het exemplaar aan de voorkant voor een groot deel in het blauw uitgevoerd.

Net als de MG's nieuwe elektrische topmodel, de Marvel R Electric, krijgt de MG ZS EV standaard een digitaal instrumentenpaneel. In de middenconsole zit daarnaast een nieuw infotainmentsysteem, met een 10,1 in plaats van 8 inch exemplaar, waarop MG's iSmart-systeem draait. Net als bij de Marvel R Electric is ook V2L (Vehicle to Load) onderdeel van de standaarduitrusting en dat betekent dat je naast apparaten als laptops ook elektrische fietsen en zelfs andere elektrische auto's kunt bijladen.

Meer technische specificaties en informatie over de uitvoeringen volgen spoedig.