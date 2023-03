MG ZR (2003) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Deze MG ziet er sportief uit, maar vergis je niet: de MG's die zo'n twintig jaar geleden uit de fabriek rolden waren vaak eigenlijk niks meer dan sportief uitgedoste Rovers met gangbare motoren. Zo ook deze ZR, die we met 103 pk hoogstens lauwwarm kunnen noemen en zéker geen hot hatch is. Ondanks het uiterlijk, dat 'm dan wel weer mooi een plekje in deze rubriek oplevert.

Het MG van het begin van deze eeuw kennen we - naast van de F en TF - louter van sportief uitgedoste Rovers. De MG's kregen vaak alleen de potentere motoren van Rover onder de kap, maar die waren niks krachtiger dan in hun Rover-evenknieën. Eigenlijk kunnen we het MG van zo'n twintig jaar geleden dus bestempelen als het 'sportpakket' avant la lettre: waar je nu bij talloze merken terechtkunt voor een sportief uitziende auto met reguliere motoren, trof je die twintig jaar geleden slechts mondjesmaat. Tot je een showroom met nieuwe MG's binnenstapte.

Daarin vond je van 2001 tot 2005 onder meer de MG ZR, waarvan AutoWeek-forumgebruiker 406c er onlangs eentje tegenkwam. Dat is een behoorlijk 'dik' uitziende Rover 25, waarvoor je slechts kon kiezen uit enkele opties in diens motorenaanbod. De ZR werd sportiever in de markt gezet, dus waren alleen de zestienkleppers erin beschikbaar - naast een dikke diesel. Wilde je een benzine, dan kon je kiezen uit een 1.4 en twee 1.8'en, met vermogens van 103 tot 160 pk. Goed: een 1.8 met 160 pk in een kleine auto als deze is wel degelijk heet en in de Rover 25 leverde diezelfde motorisering slechts 145 pk, maar de overige motoren - de andere 1.8 en de 1.4 - kenden in de MG dezelfde hoeveelheden vermogen als in de Rover.

Voor de 1.4 was dat 103 pk. Nee, meer vermogen schuilt er niet onder de kap van deze quasi-scheurneus, die door flink te poken in 11 seconden naar de 100 km/h te sturen moet zijn. Of dit exemplaar dat ook nog kan durven we te betwijfelen, want na twintig jaar en tig eigenaren zal er van enige slijtage hoe dan ook sprake zijn. Afbreuk aan het uiterlijk, dat er op het eerste oog nog prima uitziet, doet dat echter niet. MG zette de ZR op voor die tijd en dit segment behoorlijk grote 17-inch wielen, die samen met een sportonderstel zorgden voor een goeie stance. Ook de uitlaat mocht iets meer herrie maken van MG.

De koets werd bovendien vaak in opvallender kleuren gespoten, waarvan deze metallic groen - dat 'm erg goed staat - er een is. Die kleur komt tot op de voor dit model unieke voor- en achterbumper, side skirts en dakspoiler terug en maakt dat de ZR zich wel degelijk kan onderscheiden van een 25. Wie oog voor detail heeft, zag ook dat de ZR altijd schijfremmen achter had, waar de 25 het bij de meeste motoriseringen met trommels moest doen.

De afgebeelde ZR is origineel Nederlands en sinds ruim een jaar in het bezit van de huidige eigenaar, die als zesde particulier mag genieten van wat het sportonderstel van de MG te bieden heeft. We bedanken forumgebruiker 406c voor het uploaden van de foto's!

Wat voor herinneringen heb jij aan het MG van begin deze eeuw?