MG: 'Vijf nieuwe modellen voor Europa'

Eerder vandaag wierp MG een licht op de EHS Plug-in Hybrid die begin volgend jaar de volledig elektrische ZS EV komt vergezellen in de showrooms. Dat MG meer in het vat heeft zitten, dat was natuurlijk al bekend. Nu geeft de fabrikant ook een indicatie van wat we de komende jaren kunnen verwachten.

Tijdens de presentatie van de EHS Plug-in Hybrid gaf MG-CEO Matt Lei ten overstaan van onder meer AutoWeek prijs dat MG de komende jaren vijf nieuwe modellen op de Europese markt brengt, die stuk voor stuk een geëlektrificeerde aandrijflijn krijgen. Een deel is in ieder geval volledig elektrisch. Van twee modellen durven we al inschattingen te maken. MG wist één van de nieuwe modellen namelijk te omschrijven als zijn topmodel, een elektrisch aangedreven vlaggenschip dat volgens het merk niet alleen wat techniek, maar ook wat design betreft aan de top van het gamma komt te staan. Deze nieuwkomer lijkt in in ieder geval een SUV-achtige te worden.

De tweede nieuwkomer is mogelijk de kort geleden in het Verenigd Koninkrijk op de markt gebrachte MG 5 EV. Die kun je beschouwen als een van de meest praktische modellen van MG, het is immers een relatief compacte stationwagon. Die MG 5 EV verdient een toelichting, het is namelijk de elektrische versie van de Roewe i5 die al enige tijd in China te koop is. Roewe is net als MG een merk van de Chinese gigant SAIC Motor. De 5 EV is een 4,54 meter lange stationwagon die een wielbasis heeft van 2,67 meter. Onder de kap huist een 156 pk elektromotor die zijn stroom put uit een 52,2 kWh accupakket waarmee een WLTP-rijbereik van 345 kilometer mogelijk moet zijn. De bagageruimte meet 464 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.456 liter aan materiaal meenemen. In China bestaat overigens al een MG 5, maar die auto is anders dan de 5 EV die naar Nederland komt. Daarover lees je hier meer.

Wat MG precies gaat uitspoken, is dus nog niet helemaal zeker. Wel is duidelijk dat we de komende jaren nog meer van het merk gaan horen. Of MG ook weer een roadster gaat maken? We houden onze vingers gekruist.