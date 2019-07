MG vanaf dit najaar terug in Nederland!

Nederland is later dit jaar een automerk rijker. MG komt dit najaar terug naar Nederland en wel met de volledig elektrische ZS EV.

SAIC Motor Europe meldt vandaag dat het dit najaar MG op de Nederlandse markt herintroduceert. Het merk komt vooralsnog met één model: de ZS EV. Inderdaad, de volledig elektrische versie van de ZS die al een aantal jaar meedraait.

De ZS EV, die online te bestellen zal zijn en niet via reguliere dealerschappen geleverd gaat worden, heeft een 44,5 kWh groot accupakket, goed genoeg voor een WLTP actieradius van gemiddeld 262 kilometer. De compacte cross-over meet 4,31 meter in de lengte, is 1,80 meter breed en 1,61 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,59 meter. Op de vooras is een 143 pk en 353 Nm gemonteerd en daarmee is een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 8,5 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 140 km/h. De ZS EV, die zowel met een AC- als DC-lader kan worden geladen, is aan een 50 kW-lader in 40 minuten tot 80 procent van zijn kunnen op te laden. Via een 7 kWh-thuislander ben je zes uur kwijt.

MG geeft 7 jaar óf tot 160.000 kilometer garantie op de ZS EV. Die garantietermijn is ook van toepassing op het accupakket. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk kost de auto omgerekend € 31.600. De eerste 1.000 exemplaren zijn met een prijs van € 23.840 gunstiger geprijsd. Nogmaals: de Nederlandse prijzen volgen later.

Modelnaam ZS kennen we in Nederland van de MG-versie van de laatste Rover 45. Hoewel merknaam MG natuurlijk leuk klinkt, heeft het in feite niets meer te maken met het MG van weleer. De merknaam is immers al jaren in handen van het Chinese SAIC Motors, een concern dat in onder andere China en het Verenigd Koninkrijk een selectie hatchbacks, sedans en cross-overs verkoopt.