MG S9 PHEV is de allereerste zevenzits MG ooit!

Het zal je gebeuren: lanceer je een nieuw model, wordt hij meteen keihard en doelbewust tegen een muur gereden. Het overkwam MG met de S9, zoals de grootste en ruimste gezins-SUV van MG voor de Europese markt blijkt te heten.

Wordt het MG QS of MG RX9? Toch maar allebei niet: MG kiest in Europa voor de naam ‘MG S9 PHEV’ voor z’n grootste SUV. Eigenlijk is het zelfs ‘MGS9’ – net als bij de MGS5 – maar voor de overzichtelijkheid voegen we toch maar een spatie toe. De S5 en de S9 vormen hiermee de vierde namencatgorie binnen het soms wat verwarrende gamma van MG, dat ook auto’s levert met één cijfer (MG4, MG5) of twee letters (ZS, HS) als typenaam.

Maar genoeg over de naam, want om wat voor auto gaat het hier? De MG S9 is een grote, plug-inhybride SUV met drie zitrijen, MG’s eerste zevenzitter ooit dus. Daarbij baseren we ons dan wel even op wat we al wisten over de Chinese Roewe RX9 en elders leverbare MG RX9, want dat is hoe de auto buiten Europa heet. Officiële informatie is er namelijk nog niet, buiten dan het feit dat de MG S9 PHEV vandaag vijf sterren blijkt te scoren in de botsproeven van EuroNCAP. Daarmee lijkt de komst van de auto wel bevestigd, maar hebben we nog geen details. We hebben MG Nederland gevraagd naar de auto en zijn natuurlijk vooral benieuwd of-ie ook naar Nederland komt. Als dat nog interessante inzichten oplevert, voegen we dat nog aan dit bericht toe.

Veiligheidsinstituut EuroNCAP maakte eerder ook al een MG openbaar: in oktober zat de nog niet onthulde MG S6 EV bij de vers gecrashte modellen.