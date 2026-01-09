MG S6 EV: bijna €12.000 duurder dan de S5 EV

Onlangs introduceerde MG met de MG S6 EV de oplossing voor wie de elektrische MG S5 EV te klein vindt. Nu is de Nederlandse prijs van die SUV bekend.

De 4,48 meter lange MG S5 EV heeft er een grote broer bij. Die heer MG S6 EV en is met zijn wagenlengte van 4,71 meter flink groter. Bij een grotere auto hoort ook een hogere prijs. De MG S6 EV kost minimaal €45.750 en is daarmee een kleine 12 mille duurder dan de S5 EV.

Voor €45.750 krijg je de MG S6 EV als Luxury Long Range. Die heeft een 245 pk en 350 Nm sterke elektromotor en een 77-kWh NMC-accu. Die combinatie levert een bereik op van 530 kilometer. Snelladen kan met 144 kW. Ter vergelijking: de goedkopere MG S5 EV is in zijn voordeligste vorm 170 pk sterk en heeft dan een 49-kWh LFP-accu.

Een stap boven de MG S6 EV Luxury Long Range staat de Luxury Dual Motor. Ook die heeft een 77-kWh accu, maar heeft twee elektromotoren, in plaats van één. Het systeemvermogen bedraagt 362 pk en 540 Nm. De maximale actieradius is vastgesteld op 485 kilometer. Het maximum trekgewicht van beide varianten ligt op 1.500 kilo.

De eerste exemplaren komen in februari naar Nederland.