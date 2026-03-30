Nog dit jaar presenteert MG de SolidCore-batterij. Dat is nog geen volledige solid state-accu, maar een batterij die volgens MG wel voor 95 procent gebruikmaakt van vaste elektrolyt. Nu hoop je natuurlijk dat we met buitenaardse laadsnelheden en dieselachtige actieradiuscijfers gaan smijten, maar helaas: veel concreter dan de belofte voor de SolidCore-accu in 2026 gaat MG nog niet. Het merk stelt dat de nieuwe accusoort er klaar voor is en uitvoerig is getest onder allerlei omstandigheden. Ook belooft MG dat de SolidCore-batterij eind dit jaar leverbaar wordt in elektrische 'modellen' van het merk. Meerdere auto's dus, alleen weten we nog niet welke. De S5 lijkt de meest voor de hand liggende kandidaat, want het Chinese broertje van die auto heeft deze accu al.

Solid state is de heilige graal van de accutechnologie, maar tot nu toe heeft nog geen serieuze speler zo’n accu in huis. Wel vallen autofabrikanten over elkaar heen om beloftes te doen over de solid state-toekomst, waarmee het gevoel wordt onderstreept dat die doorbraak vroeg of laat toch eens moet komen.

In een volwaardige solid state-accu zit geen vloeibaar elektrolyt, maar een vaste vorm. Solid state-accu’s zouden veiliger moeten zijn, maar hebben ook een veel hogere energiedichtheid en openen de poort naar nog sneller laden. Alle ingrediënten voor een ware revolutie dus, maar de eerste elektrische auto met een volwaardige solid state-accu laat nog even op zich wachten. MG sluit zich ook aan in de rij met ‘belovers’: het merk werkt naar eigen zeggen aan een all-solid state-batterij en belooft dat die toekomstige accutechnologie een actieradius van 1.000 kilometer mogelijk moet maken.