MG IM5 en IM6: schieten op Tesla Model 3 en Model Y

De MG IM5 en IM6 bestaan namelijk al een tijdje, maar niet als modellen van MG. De MG IM6 - een elektrische cross-over - kwam namelijk al in 2023 op de Chinese markt als IM LS6. De IM5 - een elektrische sedan - werd in thuisland China een jaar later op de markt gebracht en wel als IM L6. Daarbij is IM het merk dat voluit IM Motors heet. Dat is op zijn beurt een samenwerkingsverband tussen een district van de Chinese stad Sjanghai (Pudong), webwinkelgigant Alibaba en SAIC Motors. Daar ligt natuurlijk de link met MG, SAIC Motors is immers het moederbedrijf van MG. In onder meer Australië en Thailand worden de IM L6 en IM LS6 overigens al als MG M5 en MG M6 verkocht. Dus ook dat is niet echt nieuw. Dan de vraag der vragen: komen ze naar Nederland? Het lijkt er niet op. De fabrikant meldt nadrukkelijk dat de MG IM5 en IM6 'vooralsnog niet' in Nederland op de markt komen.

Dan in een notendop wat we missen. De MG IM5 is een elektrische sedan die 4,93 meter lang is. Hij heeft een wielbasis van 2,95 meter en is er met achterwielaandrijving en met vierwielaandrijving. In thuisland China is de auto er met een 75 kWh LFP-accu en met 83 kWh en 100 kWh NMC-accu's. Het platform heeft 800v-boordspanning, de het model heeft vierwielsturing én heeft een opmerkelijke link met Audi. Met AUDI, om precies te zijn. Onlangs bracht Audi in China een nieuw merk op de markt dat AUDI heet. In kapitalen, inderdaad. De eerste auto van AUDI is de E5 en die deelt zijn platform en dus ook techniek met de IM L6/MG M5. Dan de MG IM6, of de IM LS6 dus. Dat is natuurlijk de SUV-broer van de IM5. Hij is 4,91 meter lang, heeft dezelfde wielbasis als de IM5.

De MG IM5 komt in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk op de markt. De variant met 75 kWh gaat er omgerekend €45.700 kosten. De Tesla Model 3 die onder meer een stuk kleiner is, kost er omgerekend €46.350. Die zitten dus aardig bij elkaar in de buurt. De MG IM6 heeft in het Verenigd Koninkrijk een vanafprijs van €55.600. De Model Y kost er minimaal €52.150.