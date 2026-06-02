MG 4 Urban
 
MG gaat auto's in Europa bouwen: €200 miljoen voor fabriek in Spanje

Europese strategie

Lars Krijgsman
4

Het Chinese MG gaat in Europa een fabriek bouwen. Daar moeten jaarlijks tot 120.000 auto's gebouwd worden en die moeten ook allemaal in Europa worden verkocht.

'In Europa, voor Europa', zo luidt de naam van MG's plan. Het investeert ongeveer 200 miljoen euro in de bouw van een nieuwe productiefaciliteit. Die wordt in het Spaanse Galicië uit de grond gestampt. De komst van de fabriek creëert meer dan 2.000 nieuwe banen. Jaarlijks moeten er tot 120.000 auto's de fabriekspoorten verlaten.

Naar verwachting wordt de fabriek in 2028 in gebruik genomen. In de productiefaciliteit zal ook R&D plaatsvinden, aldus MG. Welke auto's er gebouwd gaan worden, is nog niet bekend.

Lezersreacties (4)

