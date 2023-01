MG F (1997) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het MG van vandaag de dag is, op de merknaam na, eigenlijk in vrijwel niets nog het Britse merk van weleer. Dat maakte ook heel andere auto's. Zo komen we bijvoorbeeld deze MG F tegen uit 1997, die ongetwijfeld ook op 26-jarige leeftijd nog iemands hart gaat veroveren.

Vergeet even de MG's ZS, 4 Electric en Marvel R. We gaan terug naar 1997, toen MG nog een stuk Britser was (weliswaar onder bewind van BMW) en dat ook maar wat graag liet blijken met zijn auto's. De MG F was namelijk een auto zoals MG en andere Britse merken er in de 20e eeuw behoorlijk wat hebben gemaakt; een open tweezitter. In de jaren 80 was het van oudsher behoorlijk Britse roadsterfeestje echter wel een beetje op een laag pitje komen te staan en kwam nota bene vanuit Japan de auto die perfect op dat gat insprong: de Mazda MX-5. MG wilde het er niet bij laten zitten en kwam voor het eerst in lange tijd weer eens met een geheel zelf ontworpen model waar geen Rover-equivalent van was: de MG F.

Hoewel duidelijk is dat MG onder meer de MX-5 op de korrel had, pakte men het wel iets anders aan. Bij de MG F lag de motor immers niet in de neus, maar achter de twee stoelen. Een heuse achterwielaangedreven roadster met middenmotor dus, als dat niet garant stond voor een leuk rijdende auto ... De MG F zag er voor zijn tijd ook lekker fris uit en de 1.6 en 1.8 van Rover die erin leverbaar waren, maakten van de MG F bovendien een lekker vlot ding. De hydragas-ophanging, in wezen een eenvoudiger Brits antwoord op Citroëns hydropneumatische veersysteem, zorgde voor een comfortabele en tegelijk ook sportieve wegligging. Een perfect recept al met al, zou je zeggen. Toch bleek ook de MG F niet perfect; met name de niet echt probleemloze motoren (en het vanwege de plaatsing lastige sleutelen eraan) hinderden de MG F.

Weet dus waar je aan begint voordat je een MG F koopt, want je kunt er zowel heel blij als verdrietig van worden. Maar goed, een rationele aanschaf is zo'n roadster eigenlijk nooit. Het gaat om de beleving. Lekker het kapje open, de wind door je haren en fijn een zondagmiddag sturen. Over een paar maanden is het weer lente en deze MG F schreeuwt om zulke ritjes. Met slechts 112.000 km op de teller en bovendien een uiterlijk dat een rustig leven weerspiegelt, is het er mogelijk eentje die je niet zo snel treurig naar je portemonnee laat staren. Wat wel minder voor hem spreekt, is dat nadat één iemand 'm van 2006 tot 2021 heeft gereden er al drie particulieren zeer kort eigenaar van geweest zijn. Zit er dus toch een addertje onder het gras, of beter gezegd, in de krappe motorruimte? In dat licht is de vraagprijs van €4.995 wellicht wat gortig, al kan het natuurlijk meevallen. Zou jij het aandurven?