MG eZS Amsterdam gesnapt

SAIC Motor, het Chinese moederbedrijf van MG dat vooral in dat Aziatische land maar ook in het Verenigd Koninkrijk actief is, brengt in China een volledig elektrische variant van zijn ZS op de markt. De ZS, niet te verwarren met MG's versie van de Rover 45 die tussen 2001 en 2005 bestond, is een compacte cross-over die als eZS over een 150 pk en 350 Nm sterke elektrische aandrijflijn komt te beschikken. Hoe groot het accupakket van de auto is, is vooralsnog niet helemaal helder. Wel weten we dat de eZS een kleine 430 kilometer af zou moeten kunnen leggen. Het accupakket zou in 30 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit volgeladen kunnen worden.

MG verkoopt zijn ZS ook in het Verenigd Koninkrijk en onlangs bevestigde de Engelse MG-afdeling dat de eZS ook daar verkocht gaat worden. Het door AutoWeek-lezer Arjen Wijnbergen in Amsterdam aan de laadbaal gekiekte exemplaar hangt nog fanatiek in de plakkers, maar die stickers hebben maar weinig nut. Leuk detail: de kentekenplaat van de auto wijst erop dat deze eZS afkomstig is uit Luxemburg, en dat is natuurlijk niet zomaar. SAIC Motor heeft sinds 2017 zijn Europese hoofdkwartier in dat land gevestigd.

In Nederland komt de eZS, net als de reguliere ZS, zeer waarschijnlijk niet op de markt. Mogelijkerwijs rijdt MG in ons land met de eZS rond vanwege de goede laadinfrastructuur en dat maakt het maken van testkilometers in ons land net even aantrekkelijker.

