MG Cyberster komt mogelijk in 2024

MG heeft een roemrijk verleden vol sportieve open en gesloten tweezitters. Zelfs de tot MG omgetoverde Rovers die in de laatste levensfase van 'het oude MG' op de markt kwamen, hadden in zekere zin een sportieve inborst. Het huidige MG-gamma bestaat voornamelijk uit elektrische SUV's en cross-overs. Maar er gloort hoop aan de horizon.

Begin dit jaar presenteerde MG de Cyberster, een geweldige knipoog naar de meer sportieve merkhistorie. De Cyberster was dan wel elektrisch aangedreven, het was wel mooi een open tweezitter. MG zette eigenhandig een crowdfundingsactie om de ontwikkeling van de auto deels mee te kunnen financieren. De Cyberster zou pas in productie gaan als er voldoende geld opgehaald zou zijn, al ging het om een fractie van het bedrag dat normaliter voor de ontwikkeling van een auto nodig is. Dat geld zou nu binnen zijn en MG zou op de grote groene knop der goedkeuring hebben gedrukt. Nu de vraag: komt de Cyberster echt? En wanneer? Ten overstaan van AutoWeek geeft Matt Lei, CEO van MG Motor Europe een duidelijke hint.

Matt Lei's reactie op de vraag of de Cyberster in productie gaat valt het beste samen te vatten als 'zeg nooit nooit', al gloort er iets meer hoop aan de horizon dan je denkt. "Natuurlijk heeft MG de droom om met een dynamische elektrische auto te komen. In 2024 bestaat MG 100 jaar en met de MG5 Electric (red: de eerste elektrische stationwagen van Europa) bewijzen we al dat actief worden in segmenten waar nog geen fabrikant eerder is geweest. Meer zeggen we nog niet." Meer dan een duidelijke hint dus dat de Cyberster in 2024 in productievorm verschijnt.