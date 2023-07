Tijdens het Goodwood Festival of Speed beleeft de MG Cyberster zijn Europese debuut. De open tweezitter is gelijktijdig gepresenteerd met een eerbetoon aan het Groep B-rallykanon Metro 6R4 en mag direct laten zien wat hij in huis heeft.

MG pakt behoorlijk uit tijdens het Goodwood Festival of Speed. De 435 pk sterke MG 4 XPower beleeft er zijn publieksdebuut, een auto die met zijn 0-100-sprinttijd in slechts 3,8 seconden al bijzonder genoeg is. MG stelt tijdens het Engelse autofeest echter ook de misschien nog wel interessantere Cyberster aan het publiek voor. De MG Cyberster laat nog niet het achterste van zijn tong zien en dat betekent dat we nog altijd moeten gissen naar de technische specificaties van de Cyberster zoals die in Nederland op de prijslijst komt te staan.

MG jaagt de Cyberster net als de MG 4 Electric XPower direct de befaamde heuvel op het landgoed van Goodwood op. Daar had de Cyberster mogelijk nog minder moeite mee dan de MG 4 Electric XPower, die zich tot nu toe officieel de sterkste MG ooit mag noemen. Die titel houdt de 4 XPower mogelijk niet lang. Want volgens eerder door AutoWeek uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie boven water gekregen informatie heeft de MG Cyberster namelijk een versie met twee elektromotoren van samen 544 pk. De voorste elektromotor van die topversie levert 204 pk en het achterste exmplaar 340 pk. Ook lijken er 314 pk en 340 pk sterke versies met enkel achterwielaandrijving te komen. Het interieur van de met vlinderdeuren bedeelde MG Cyberster konden we je onlangs in volle glorie laten zien. Vanaf 2024 is de MG Cyberster in Nederland te koop.

De laatste Goodwood-debutant van MG is een creatie die EX4 heet. De EX4 is feitelijk weinig meer dan een MG 4 Electric XPower waar MG een heftige bodykit aan heeft gehangen. De MG EX4 is een knipoog naar de Metro 6R4 die inmiddels veertig jaar geleden diverse rallyparcours onveilig maakte.