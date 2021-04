MG Cyberster concept is elektrische tweezits roadster

Wie denkt aan MG, denkt ongetwijfeld al snel of zelfs meteen aan de immens populaire open tweezitters die het merk vorige eeuw voortbracht. Vooral de MG A en MG B zijn ware iconen uit de Britse auto-industrie. Na de F en vervolgens TF hield het echter op met tweezits roadsters en ook het inmiddels herboren MG onder Chinees leiderschap waagde zich vooralsnog niet aan zo'n model. Daar komt mogelijk verandering in, want in Sjanghai toont het merk deze Cyberster. Een conceptauto die in ieder geval deels teruggrijpt op eerdergenoemde MG's.

De vorig jaar al aangekondigde conceptauto is nu voor het eerst wat meer in detail te bekijken en duidelijk is dat de auto in de opzet teruggrijpt op het verleden. Op de ronde koplampen na zijn echte designhints naar oude roadsters van MG er niet op terug te vinden. Een bijzonder detail is wel dat de achterlichten duidelijk op de Union Jack zijn geïnspireerd, hetgeen op de burelen van Mini ongetwijfeld voor gefronste wenkbrauwen zorgt. MG omschrijft het als 'verwijzing naar het Engelse erfgoed'. Als je trouwens twijfelt of er wel voldoende licht uit de koplampen komt: ze klappen volgens MG in twee delen open als je ze aan zet.

Concrete details over de aandrijving laat MG nog even achterwege, want er moet eind deze maand bij de Shanghai Auto Show nog wel genoeg te melden zijn. Wel wil het merk alvast kwijt dat de Cyberster volledig elektrisch aangedreven is en dat-ie een rijbereik van 800 km heeft, ongetwijfeld volgens de NEDC-cyclus. Ook is de roadster krachtig genoeg om in minder dan drie seconden vanuit stilstand naar 100 km/h te schieten. We hopen dat het niet bij dit studiemodel blijft, maar dat het allemaal leidt tot een MG die ook deze kant op komt. Eind deze maand weten we dus meer, maar reken er maar op dat een eventuele productieversie nog wel minstens tot volgend jaar op zich laat wachten.