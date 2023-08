MG Cyberster: 544 pk en 'tot 580 kilometer' bereik

Zelden vond de onthulling van een nieuw model zo stapsgewijs plaats als die van de MG Cyberster. Mondjesmaat geeft MG meer informatie vrij over de elektrische roadster en ook vandaag komen we weer meer over het bijzondere model te weten.

MG heeft nu officieel vrijgegeven dat de Cyberster in ieder geval een versie met twee samen 544 pk en 725 Nm sterke elektromotoren krijgt. De voorste elektromotor is 204 pk sterk, het achterste exemplaar schopt het tot 340 pk. Een heftige hoeveelheid pk's en Nm's, maar die heeft de open tweezitter ook zeker nodig. Deze vierwielaangedreven variant legt volgens eerder door AutoWeek boven water gekregen informatie namelijk 1.985 kilo in de schaal. Maar de Cyberster weet er wel raad mee. In 3,2 seconden beukt deze 544 pk sterke topversie namelijk vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. In de bodem van deze sterkste Cyberster zit een 77 kWh accu, goed voor een bereik van 580 kilometer. Let wel: het gaat hier vooralsnog om informatie over de Cyberster zoals die in China op de markt komt. Met name de actieradius - die volgens de CLTC-methode is vastgesteld - zal hier door de meer accurate WLTP-meetmethode lager uitvallen.

De MG Cyberster komt ook beschikbaar als 314 pk en 340 pk sterke sterke achterwielaandrijvers. De minst krachtige variant heeft een 64 kWh accu, goed voor een bereik van 500 kilometer. De 340 pk krachtige variant komt tot 520 kilometer ver. Let wel: ook dit zijn waarden die zijn vastgesteld volgens de Chinese meetcyclus.

De MG Cyberster is in het leven geroepen om te vieren dat het 100 jaar geleden is dat het originele MG werd opgericht. Zo klein en rank als de originele MG's - of auto's als de MX-5 - zijn, zo flink is de Cyberster. Hij meet 4,54 meter in de lengte, is 1,91 meter breed en 1,33 meter laag. Zijn wielbasis: 2,69 meter. Dat maakt 'm dik 20 centimeter langer dan BMW's Z4. Opvallende designelementen zijn de vleugeldeuren en natuurlijk de pijlen die MG in de achterlichten heeft aangebracht. In het interieur zien we een om de bestuurder heen gebouwd geheel met drie in een breed paneel ondergebrachte displays.

Vanaf 2024 is de MG Cyberster ook in Nederland te koop. We verwachten binnenkort meer informatie over de Europese en dus voor ons land bestemde versies. De Cyberster begon zijn bestaan als een wel heel heftig studiemodel dat MG na positieve reacties besloot in productie te nemen.