MG Comet EV: nieuwe spotgoedkope elektrische auto

Het leveringsgamma zoals je dat van MG in Nederland kent is elders in de wereld totaal anders. Zo verkoopt MG in thuisland Chinaeen arsenaalmodellen dat je niet kent, verkoopt het in Thailand een pick-up en levert het merk ook dichterbij huis - in het Verenigd Koninkrijk - auto's die je in Nederland niet kunt bestellen. Aan die lijst verboden MG-vruchten voegt het merk er nu een toe. Althans, verboden vrucht, eerder een verboden vruchtje. Deze voor de Indiase markt bestemde elektrische MG Comet EV is namelijk ruim een halve meter korter dan een Renault Twingo, maar biedt wél mooi plek aan vier inzittenden.

Wie AutoWeek.nl al enige tijd geregeld bezoek en het obscuurdere hoekje van autoland een prettige plek vindt om te zijn, komt het uiterlijk van deze MG Comet EV mogelijk bekend voor. De MG Comet EV is feitelijk namelijk helemaal geen MG. In feite hebben we te maken met een Air EV van Wuling waar MG zijn eigen beeldmerken op heeft geplakt. Heel vreemd is dat niet. Wuling is immers een samenwerkingsverband tussen SAIC, GM en Liuzhou Wuling Motors. SAIC heeft dus zelf wel degelijk iets met de Comet EV te maken gehad. Andere opvallende kleintjes van Wuling zijn de uiterst succesvolleHongguang Mini EV, de Nano EV en de grotere Bingo.

Tot 230 kilometer bereik

De Wuling Air EV bestaat in twee lengtematen waarbij de 2,6 meter korte versie een wielbasis heeft van 1,64 meter en plek biedt aan twee inzittenden. De MG Comet EV is de langere vierzitsversie die zich uitstrekt over een bescheiden afstand van 2,97 meter. Hij is 1,51 meter breed, 1,64 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,01 meter. De Comet EV staat op 12-inch wieltjes, heeft schijfremmen voor en trommels achter. Voor een EV-op-zakformaat heeft de Comet EV nog behoorlijk wat te bieden. Hij heeft een 42 pk en 110 Nm sterke elektromotor en een 17,3 kWh accu die de Comet EV aan een actieradius van tot 230 kilometer helpt. Met de 3,3 kW boordlader is een leeg accupakket in 5,5 uur tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen met stroom.

Standaard bomvol

En hoe zit het met de uitrusting? Dit lijkt ook niet verkeerd. Het elektrische MG'tje heeft een dashboard met daarin een 10,25 inch instrumentarium en een even groot digitaal instrumentarium. De twee schermen zijn ondergebracht in één paneel. MG levert vrolijk stickerwerk en diverse lakkleuren dat het EV'tje meer dan 250 verschijningsvormen oplevert. De Comet EV komt beschikbaar in de kleurcombinaties Apple Green & Starry Black en Candy & White en Starry Black en is daarnaast ook in enkel zwart, wit of grijs leverbaar. Twee airbags zijn standaard, hetzelfde geldt voor ABS, driepuntsgordels voor- en achterin, twee airbags, Isofix-bevestigingspunten en zelfs een achteruitrijcamera en parkeerpiepers behoren tot de standaarduitrusting. Meer standaard verwennerij komt in de vorm van centrale deurvergrendeling, Keyless Entry, elektrisch bedienbare ruiten voorin, airco, drie USB-aansluitingen, spiegeltjes in de zonnekleppen voor zowel de bestuurder als de bijrijder en zelfs een met leer bekleed stuurwiel.

Dan het prijs, die is namelijk even bescheiden als het formaat van de Comet EV. De vanafprijs van de MG Comet EV is in India vastgesteld om omgerekend €8.815. Zou jij de Comet EV voor dat geld ook wel in Nederland willen zien? Een eigenwijze verschijning is de elektrische Stormtrooper-helm in ieder geval.