MG 4X: nieuwe elektrische SUV met semi-solid-state accu

MG 4X
Lars Krijgsman
MG doet iets bijzonders. Het pakt de elektrische MG S5 EV en hangt er een andere voorkant én een andere naam aan. Maar er is meer: het perst ook een solid-state accu in de bodem, al moet je daar niet te veel van verwachten.

MG heeft in thuisland China een nieuw model onthuld: de MG 4X. Alhoewel, nieuw... Het is feitelijk gewoon een MG S5 EV. Van opzij is het tweetal nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Wie de MG 4X aan de voorzijde bekijkt, ziet echter flinke verschillen. De MG 4X heeft een eigen gezicht zonder over twee lagen verdeelde verlichting. De nieuweling heeft enkele koplampunits waarin ook het dimlicht is gehuisvest. De led-lichtsignatuur loopt optisch over in een horizontale ledstrip die de twee koplampen met elkaar verbindt.

De MG 4X onderscheidt zich onderhuids van de elektrische S5 EV, ondanks dat ook de 4X een EV is. Waar de MG S5 EV altijd een LFP- of NMC-accu heeft, krijgt de MG 4X een 54 kWh semi-solid-state accu in zijn bodem. Die zou volgens de optimistische Chinese CLTC-methode een rijbereik van 510 kilometer moeten opleveren. Of en wanneer de MG 4X naar Nederland komt, is nog niet bekend. Wel weten we dat de nieuwe MG 4 Electric - die op termijn ook naar Nederland komt - waarschijnlijk met semi-solid-state accu's beschikbaar komt.

MG Elektrische Auto

