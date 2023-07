MG 4 X Power: 435 pk en 0-100 in minder dan 4 seconden

De MG 4 Electric krijgt een nieuwe sportieve topversie die luistert naar de naam X-Power. De MG 4 X-Power is dankzij twee elektromotoren maar liefst 435 pk sterk en is nu voor het eerst ook daadwerkelijk te zien. Maar er is meer. MG blikt namelijk ook vooruit op een speciale raceversie van de elektrische hatchback.

Al in juni kon AutoWeek je de eerste specificaties én de naam vertellen van een nieuwe motorversie die MG voor de 4 Electric klaar heeft liggen. Het gaat om de MG 4 X-Power, een variant die de boeken in gaat als de sterkste productieauto met MG-badges ooit. De vierwielaangedreven MG 4 Electric X-Power heeft namelijk twee samen 435 pk en 600 Nm sterke elektromotoren. De zeldzame coupé met 4.6 of 5.0 liter grote V8 waar de topversie van de 4 Electric naar is vernoemd - de XPower SV(-R) - schopte het tot maximaal 390 pk. De MG 4 Electric X-Power is nu voor het eerst én we hebben meer informatie over de enige vierwielaangedreven 4 Electric te pakken.

0-100 km/h:

De MG 4 Electric X-Power heeft op de achteras een 231 pk sterke elektromotor. Op de vooras zit het 204 pk krachtige exemplaar dat je bij de Comfort- en Luxury-uitvoeringen op de achteras vindt. Waar de 170 pk sterke instapversie MG 4 Electric Standard een 51 kWh heeft, krijgt de X-Power net als de 204 pk sterke Comfort- en Luxury-smaken een 64 kWh accupakket. Daar perst de MG 4 Electric een bereik van maximaal 385 kilometer uit. In slechts 3,8 seconden sprint de MG 4 Electric X-Power vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De sportversie krijgt rondom geventileerde remschrijven met een diameter van 34,5 centimeter en staat op wielen waar Bridgestone Turanza-rubber omheen is gevouwen. De remweg bij 100 km/h bedraagt 33,5 meter.

Volgens MG brengt het zijn nieuwe Dynamic Cornering Control System naar de X-Power, feitelijk een elektronisch differentieel en slimme software die torque vectoring over alle vier de wielen mogelijk maakt. De MG 4 Electric krijgt straffere veren en dempers, sterkere stabilisatorstangen én een directere stuurinrichting.

Long Range volgt

Het blijft overigens niet bij de komst van de MG 4 X-Power. De elektrische concurrent van auto's als de Volkswagen ID3 krijgt namelijk ook een Long Range-versie. De MG 4 Electric Long Range wordt de eerste variant van de MG 4 Electric met een 77 kWh accupakket. Samen met een nieuwe 245 pk sterke elektromotor levert dat de MG 4 Electric Long Range een bereik op van tot 520 kilometer. De MG 4 Comfort - momenteel de versie met de grootste actieradius - komt tot 450 kilometer ver op een volle accu (64 kWh).

MG EX4

MG geeft binnenkort meer informatie vrij over de Cyberster, een elektrische roadster waar al veel over is geschreven en die zijn debuut beleeft tijdens het Goodwood Festival of Speed. Dat is niet het enige elektronieuws dat MG meebrengt naar dat jaarlijkse autofestijn. Het tovert er namelijk ook de MG EX4 uit de hoge hoed, een heftige raceversie op basis van de 4 X-Power met een verpakking die is geïnspireerd op die van de legendarische Metro 6R4, het Groep B-rallykanon van MG uit de jaren tachtig.