MG 4 Electric - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met de MG 4 Electric is elektrisch rijden weer wat bereikbaarder geworden. Voor net iets meer dan €30.000 koop je bij MG een elektrische hatchback met een volwassen ruimteaanbod en een redelijk rijbereik - iets wat je bij een ander merk (nog) niet lukt. De 4 Electric kost minstens €30.785. Dit is wat je voor dat bedrag krijgt.

MG 4 Electric Standard, €30.785

Om de prijs te drukken kiest MG ervoor om het leveringsgamma van de MG 4 Electric extreem overzichtelijk te houden. Bij het bestellen van een exemplaar heb je zelfs maar twee keuzes: de kleur en het uitrustingsniveau. Hierdoor hoeft MG maar 21 verschillende 4's Electric te kunnen bouwen: drie uitrustingsniveaus in zeven kleuren - en dat is het.

De standaardtint is daarbij 'Dover White', de overige zes tinten (oranje, blauw, rood, zwart, grijs of lichtgrijs) verhogen de vanafprijs naar €31.435 en kosten dus €650. Voor de rest zijn alle punten waarop verschillende versies van de MG 4 Electric van elkaar kunnen verschillen ondergebracht in de drie uitrustingsniveaus. Zelfs de aandrijflijnopties hangen ermee samen. Wil je 450 km rijbereik (WLTP), dan ben je aangewezen op een MG 4 Electric in Comfort- of Luxury-trim voor minstens €3.500 extra. De Standard kent een range van 350 km.

Specificaties

Dat komt doordat de standaard-4 Electric het met een kleiner accupakket (51 kWh) doet dan de overige twee uitvoeringen (65 kWh). Daarbij is diens elektromotor ook minder potent: de Standard stuurt tot 170 pk naar zijn achterwielen, de Comfort en Luxury allebei 204 pk. Met een 0-100-tijd van 7,7 seconden zal de instapper voor de meesten echter vlot genoeg zijn.

Geldt dat voor jou ook en is 350 km rijbereik voldoende? Dan ben je voor €30.785 - of €31.435, als je van kleur houdt - klaar. MG levert je voor dat geld een 4 Electric op 16-inch wielen: het enige onderdeel waarmee een Standard zich vanbuiten onderscheidt van een Comfort, die op 17-inch staat. Verder kun je met de Standard DC-snelladen tot 117 kW en 1-fase-thuisladen tot 6,6 kW. De auto beschikt altijd over adaptieve cruisecontrol en enige rijhulpsystemen, zoals lane keeping assist. Ook een digitaal instrumentarium en 10-inch infotainmentscherm (met Apple Carplay en Android Auto) zijn standaard, evenals ledverlichting rondom, keyless entry, climate control, verwarmbare buitenspiegels en een in delen neerklapbare achterbank.

Een stapje hogerop vind je dus de Comfort, die een vanafprijs van €34.285 kent. Voor die meerprijs koop je vooral extra EV-capaciteiten, want de standaarduitrusting van de Comfort is - op de 17-inch wielen na - verder vrijwel gelijk. De Comfort kan sneller snelladen (135 kW), kan thuis 3-fasenladen (11 kW) en heeft dus meer vermogen en een grotere accu.

Standard óf Luxury

Grotere (uiterlijke) verschillen doemen op bij de Luxury (€36.285), die aan zowel voor- als achterzijde uitgebreidere ledverlichting kent. Daarbij heeft de Luxury een grotere spoiler, die 'm 15 km rijbereik kost. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua voorzieningen onderscheidt de Luxury zich sterker van de Comfort dan de Comfort van de Standard. Lederen bekleding, meer autonome functies, navigatie, elektrisch verstelbare voorstoelen, stoel- en stuurverwarming, automatisch inklappende zijspiegels, een automatisch dimmende binnenspiegel, een warmtepomp, een voorverwarmbare accu, een 360 graden-camera en een draadloze oplader: het zit er allemaal op.

Maar: op de Standard en de Comfort zit het dus allemaal niet. Daardoor laat het leveringsgamma van de MG 4 Electric zich als volgt samenvatten: hecht je weinig waarde aan moderne luxe-items als stoelverwarming en heb je niet zo veel bereik nodig, ga dan voor de Standard. Meer bereik heb je vanaf de Comfort en dat kost relatief veel extra, want qua prijs zit die al relatief dichtbij de veel completere Luxury - die met extra's als batterijvoorverwarming ook wat betreft EV-capaciteiten net wat lekkerder is.

De standaardversie van de MG 4 is dus weliswaar op zichzelf een prima aanbieding, maar tegelijkertijd is de meerwaarde van de duurdere varianten groot. Het WLTP-bereik van 450 in plaats van 350 km zal velen de Comfort of Luxury doen overwegen.