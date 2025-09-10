MG 3 vertoont 'serieus probleem' bij crashtest

Euro NCAP deelde eerder deze week een reeks nieuwe testresultaten na het aan gort rijden van splinternieuwe auto's. De grote afwezige in dat rijtje was de MG 3, terwijl die toch recent aan bonken is gereden. Euro NCAP wijdt er nu even apart aandacht aan, omdat er iets opvallends aan de hand was bij de test. Euro NCAP: "Tijdens de frontale offset-crashtest ontdekten de ingenieurs van Euro NCAP dat het vergrendelingsmechanisme van de bestuurdersstoel defect was. Een dergelijk defect aan de stoelverstelling is nog niet eerder geconstateerd tijdens Euro NCAP-tests."

Een zeldzaam mankement dus, met volgens Euro NCAP vervelende potentiële gevolgen bij een ongeval. "Door het falen van het vergrendelingsmechanisme draaide de bestuurdersstoel tijdens de botsing gedeeltelijk weg. Deze beweging leidde tot verhoogde krachten op het rechterbeen van de dummy, waardoor de bescherming van dat lichaamsdeel als ‘slecht’ werd beoordeeld." Volgens de testinstantie maakte dat het ook lastig om te bepalen hoe de MG 3 zijn inzittenden zou beschermen als het mechanisme heel zou blijven. "Door het falen van de stoel kon MG ook niet aantonen hoe goed de auto de knieën en dijbenen van inzittenden van verschillende lengtes of in verschillende zitposities zou beschermen."

Uiteraard heeft Euro NCAP voor het publiceren van deze resultaten MG om een reactie gevraagd. Volgens Euro NCAP zegt MG dat het fout kon gaan omdat de stoel niet goed in zijn positie geklikt was voor de test. Euro NCAP ontkent dat. MG belooft hoe dan ook om het mechanisme te verbeteren, om problemen bij een botsing te voorkomen. De test levert het model ondanks het mankement een score van vier sterren op, waarbij de vijfde ster voornamelijk achterwege blijft omdat de inzittendenbescherming volgens Euro NCAP hoe dan ook wat tegenvalt. Zo scoort de MG 3 op dat gebied voorin 74 procent, achterin is de score nog wat minder: 73 procent. Nog altijd niet gek, maar vergeleken met de andere dit jaar geteste auto's wel duidelijk de laagste score. Het falen van het mechanisme kan volgens het huidige beoordelingssysteem niet in de score meegenomen worden, anders was de waardering logischerwijs nog lager uitgevallen.

'Overweeg een alternatief'

De vier sterren vertellen volgens Euro NCAP dus niet het hele verhaal. Het advies van Euro NCAP strookt met een veel lagere score: "Het is verontrustend dat er in 2025 een auto te koop is met een fundamenteel gebrek in het vergrendelingsmechanisme van de stoelen, een essentieel onderdeel van het veiligheidssysteem voor de inzittenden. Dit gebrek is gemeld bij de relevante typegoedkeuringsinstanties, zodat kan worden overwogen of er een terugroepactie voor het voertuig moet worden gestart. Om die reden raden wij consumenten aan om alternatieven voor de MG 3 te overwegen en de zoekfunctie op onze website te gebruiken om de veiligste auto's te kiezen die aan hun behoeften voldoen."