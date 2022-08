Meyers Manx 2.0: iconische buggy als EV herboren

De Meyers Manx is al decennialang dé buggy op Volkswagen Kever-basis. Nu is er een gloednieuwe, die behalve met zijn elektrische aandrijflijn op nog meer fronten helemaal bij de tijd is.

Denk je aan een buggy, dan denk je aan zo'n ding waar een kind in kan zitten of aan een offroadauto op Kever-basis. Dat laatste is de erfenis van de vorig jaar overleden Bruce Meyers. Hij creëerde in de jaren 60 de Meyers Manx, een avontuurlijk terreinautootje met het (ingekorte) chassis en de motor van de Volkswagen Kever. Hij gaf de Manx een karakteristieke carrosserie, een soort badkuip opgetrokken uit glasvezel. Het concept sloeg aan en Meyers verkocht tot begin jaren 70 duizenden exemplaren. De Manx was een ware trendsetter, want later zouden tal van andere bedrijven soortgelijke auto's of ombouwkits aanbieden.

Meyers trok zich begin jaren 70 terug uit de industrie, maar in 2000 was de inmiddels 74-jarige weer terug met zijn bedrijf Meyers Manx. Er verschenen nieuwe incarnaties van de Manx, de ene dichterbij het jaren 60-origineel dan de andere. Meyers besloot eind 2020 dat het tijd was om zijn bedrijf weer te verkopen en nu komt het overgenomen Meyers Manx met zijn meest bijzondere creatie tot nu toe: een geheel nieuwe Manx met een elektrische aandrijflijn.

De Meyers Manx 2.0 geheten offroader lijkt nog sprekend op het origineel, maar diverse details verraden dat het een nieuwer ding is. Vooral aan de achterkant, waar compleet nieuw getekende retro led-achterlichten op prijken. Meer retro-elementen? Jazeker: de wielen zijn duidelijk geïnspireerd op die van de Volkswagen Kever en ook binnenin de uit aluminium opgetrokken koets van de Manx 2.0 is een knipoog naar de Kever niet te missen. Zo doet het ronde instrumentarium denken aan dat van de Kever en is er de lekker klassiek ogende stoelbekleding. Vind je het een geslaagd plaatje? Dan mag je niemand minder dan ontwerper Freeman Thomas bedanken. Hij weet wat hij doet, want Thomas zette ook het ontwerp van de New Beetle op papier. Zo is de cirkel weer rond.

Hoewel een link naar (klassieke) Volkswagens dus zeker nog aanwezig is, zien we daar in de techniek niets van terug. Geen luchtgekoelde boxermotor achterin, maar twee elektromotoren per achterwiel. Bij InsideEVs lezen we over een versie met een 20 kWh accu en eentje met een accu met 40 kWh capaciteit. De Meyers Manx 2.0 met het grootste accupakket is 202 Amerikaanse pk's en 325 Nm sterk en moet met een volle accu 482 km af kunnen leggen. Die met het 20 kWh accupakket komt 241 km ver. Precies de helft dus. Bijladen kan met 6 kW of optioneel met een 60 kW DC-lader. Wat de Meyers Manx 2.0 gaat kosten is nog niet bekend, maar volgend jaar begint in ieder geval de eerste gelimiteerde productie.