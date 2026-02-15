Geen enkele autofabrikant met een rijke historie laat het verleden onvermeld. Sommige merken hebben zelfs hun eigen museum en is dat niet het geval, dan komen de kroonjuwelen uit vervlogen tijden in de communicatie wel naar buiten. Of in de vorm van allerlei details en easter eggs, zoals deze voorbeelden laten zien.

Misschien wel het bekendste voorbeeld van retrodesign is de Volkswagen New Beetle uit de jaren 90, maar qua verkoop kan die VW niet in de schaduw staan van de nieuwe Mini die een paar jaar later werd geïntroduceerd. Twee voorbeelden die aantonen dat het erfgoed van autofabrikanten een rol speelt bij het beleid van vandaag. En dan vooral wanneer het om iconische ontwerpen uit het verleden gaat. Zoals de Kever en de Mini. Maar ook de Fiat 500, de eerste Panda en de eerste Renault 5. Auto’s die iedereen kent, waar generaties mee opgroeiden en die de wereld mobiel maakten. Onsterfelijk, zo blijkt uit de hedendaagse interpretaties van al die klassiekers. En is het niet in de vorm van een auto, dan wordt er op een andere manier wel voor gezorgd dat de mijlpalen uit het verleden niet uit het collectieve geheugen worden gewist. Tenminste, als je er oog voor hebt, want lang niet altijd komen de als knipoog naar het verleden bedoelde details uit de verf, zo blijkt uit sommige voorbeelden.

Neue Klasse, oude niertjes

BMW schreef in de jaren 60 geschiedenis met de 1500, destijds bestempeld als de Neue Klasse. Een auto die voor een ommekeer zorgde en het noodlijdende merk uit München uit het financiële dal wist te trekken. Tegenwoordig gaat het BMW goed, maar de jongste i3 en iX3 luiden op hun manier ook een nieuw tijdperk in, als vertegenwoordigers van een nieuwe generatie EV’s en daarom spreekt het merk wederom van een Neue Klasse en zien we eindelijk weer kleine nieren.

Handtekening van de meester bij Mercedes-Benz

Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar rechtsonder in de voorruit van een Mercedes-Benz tref je in sierlijke letters een handtekening of de merknaam. Afhankelijk van het model kan daar Carl Benz, G. Daimler (de G van Gottlieb) of Mercedes staan geschreven. Volgende keer maar eens kijken als je een Mercedes ziet staan!

Vertrouwde vouw bij Opel

Al in 2003 bracht Opel de kenmerkende vouw over het midden van de motorkap terug bij de nieuwe Astra en trok die zelfs door op de achtersteven van die auto, ook al werd het geen kenmerkend detail voor alle modellen. Iedereen die in de jaren 60 en 70 een Kadett reed, had die vertrouwde ribbel in het blikveld. En ook bij de meeste huidige modellen siert die plooi de voorsteven en misschien voelt dat voor de verstokte Opel-rijder wel een beetje als thuiskomen.

Paaien met Ponton bij Mercedes E-klasse

We gaan terug naar 2009, Mercedes-Benz introduceert de vierde generatie van de E-Klasse, de W212. Die heeft natuurlijk de grote grille en de ster op de voorplecht en net als zijn twee voorgangers vier koplampen, zij het niet meer zo rond gestileerd. Maar kijk eens naar die ronding in het achterscherm. Die stamt van de W120 uit 1953, beter bekend als de Ponton. Bij de facelift in 2013 is de boel weer gladgestreken en daarmee is dit stukje historie verleden tijd.

Terug naar de oervorm bij Fiat

Fiat heeft er alles aan gedaan om met het ontwerp van de huidige Panda - de Grande Panda - associaties op te roepen met het hoekige oermodel uit de jaren 80. Dat autootje waarmee je iedereen uitlachte volgens de nog immer hilarische tv-reclame. Op het dashboard vinden we een piepkleine afbeelding van die eerste generatie en op heel veel andere plekken de merknaam in het oude lettertype van Fiat.

Zeven sleuven bij Jeep

Als geen ander koestert Jeep zijn verleden, de Wrangler is daar het rijdende bewijs van. Die heeft, net als alle andere modellen, de beroemde ‘seven slot grille’: een front met zeven sleuven, ook al had de eerste Willys Jeep in 1940 er negen. Het oude neusje kom je op allerlei plekken tegen, zoals hier op de voorbumper van een Avenger. Maar ook een oer-Jeep in de onderste hoek van de voorruit, terwijl de achterlichten het bekende kruis van een jerrycan dragen.

Stratos-sfeer bij Lancia

Na jarenlang schitteren door afwezigheid is Lancia sinds begin 2024 terug, te beginnen met de Ypsilon. Het merk kan bijna niet anders dan bogen op het rijke verleden om zich binnen Stellantis te onderscheiden en de Opel Corsa te transformeren tot een exclusief kleintje. In het persbericht noemde Lancia in één zin de Aurelia, de Flaminia, de Delta en de Stratos. Die laatste komt overduidelijk in de achterkant tot uiting, verder zien we de gelijkenissen niet. In het interieur moeten fluweelachtige bekleding en een koffietafeltje de klant over de streep trekken.

Renault in de ban van Retro

Bij Renault is het bijna alleen maar retro wat de klok slaat. Na de 5 en de 4 is nu de Twingo aan de beurt. Je hoeft geen moeite te doen om in de nieuwste Twingo de vorm van het origineel uit 1992 te ontdekken. Vooral het guitige neusje en de interpretatie van de drie zwarte luchtinlaten op de motorkap zijn een feest der herkenning.

Zo vier je de 5!

Net als de Twingo is ook de huidige Renault 5 een reïncarnatie van de eerste uit 1972. De compacte Fransman vrolijkt het straatbeeld op en in het interieur vind je allerlei leuke verwijzingen naar zijn stamvader, zoals dit labeltje met alle generaties R5.

Allesbehalve een Capri

Echt, Ford, serieus? Dat was wat wij - en velen met ons - dachten toen we voor het eerst deze nieuwe elektrische Ford zagen, met de wetenschap dat hij Capri zou gaan heten. Want dit heeft werkelijk helemaal niets te maken met de legendarische tweedeurs coupé met lange motorkap uit het vorige millennium. Daar verandert het halfronde derde zijruitje niets aan. Sierra of Mondeo was een betere naam geweest, maar Ford besloot anders.

Sinds 1959 veilig ingesnoerd bij Volvo

Zeg je Volvo, dan zeg je veilig. Het Zweedse merk gaat al decennialang prat op die eigenschap en laat geen gelegenheid onbenut om dat te benadrukken. En dat Volvo de uitvinder is van de driepuntsgordel, zien we tegenwoordig terug op de gesp, waar ‘since 1959’ in het metaal is gestanst. Ook in een Polestar trouwens.