Met elektrische MG 2 wil MG de Renault 5 gaan pesten

MG heeft een uitgebreid elektrisch modellengamma, maar een compacte elektrische hatchback ontbreekt nog in de line-up. Maar niet lang meer. MG komt namelijk met de MG 2: een kleine EV waarmee het de Renault 5 wil gaan jennen.

MG heeft zijn leveringsgamma de laatste jaren grondig herzien. MG levert de hybride MG 3 Hybrid+, ZS Hybrid+, HS Hybrid+ en natuurlijk de plug-in hybride HS Plug-in Hybrid. Daarnaast kun je kiezen uit een handjevol elektrische modellen, waarvan het gros nog piepjong is. De MG 4 Electric is de oudste van het stel, maar die wordt spoedig volledig vernieuwd. Een elektrische hatchback in wat vaak aangeduid wordt als het B-segment, heeft MG nog niet. Maar die komt wel!

Uit berichtgeving van AutoExpress, dat gesproken heeft met MG's vice president Global Design Jozef Kaban, blijkt dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een compacte elektrische hatchback die MG 2 gaat heten. Het elektrische alternatief voor de MG 3 Hybrid+ wordt volgens Kaban 'de schattige baby van de MG-familie'. MG's instap-EV wordt het een waar designstatement dat met 'Brits smaakje'.

Eenmaal op de markt, krijgt de MG 2 het niet makkelijk. Renault heeft de speelse Renault 5 E-Tech Electric, Fiat de met retro-elementen overladen Grande Pande en Citroën voert de relatief nuchtere ë-C3 in deze klasse. Volkswagen komt met de ID Polo, Cupra met de Raval en Kia heeft de EV2 klaarstaan om zich in de strijd te mengen. Het wordt druk in het elektrische B-segment.