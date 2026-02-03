Brengt een 17 jaar oude auto van een niet-premiummerk met bijna vier ton op de teller nog wat op? Wel als er Toyota op staat. Voor deze Toyota Prius betaal je namelijk nog ruim €6.000, maar dan rijd je wel mooi lekker zuinig.

De huidige generatie Toyota Prius wordt in Nederland sinds vorig jaar niet meer geleverd. Die vijfde generatie kwam alleen als plug-in hybride onze kant op en brak daarmee met zijn voorgangers, al was het heus niet de eerste plug-in hybride Prius. Zowel zijn voorganger als de derde generatie waren er met en zonder stekker. In dit artikel tillen we zo'n Toyota Prius van de derde generatie op het podium. Natuurlijk niet zonder reden.

Deze hybride Toyota Prius uit 2009 is van alle gebruikte Toyota's Prius in het AutoWeek-occasionaanbod namelijk de Prius met de hoogste kilometerstand. De 17 jaar oude zilverkleurige Prius heeft ruim 380.000 kilometer gereden. Is dat nog wat waard? Zeker, zo blijkt. De verkoper vraagt er namelijk nog €6.349 voor. Daar krijg je een Prius in Executive-uitvoering voor en dat betekent dat je niets tekort komt. Automatische verlichting, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, led-koplampen met sproeiers, Smart Key, 17-inch lichtmetaal, lederen bekleding, stoelverwarming, adaptieve cruise control, een automatisch dimmende binnenspiegel, automatische ruitenwissers en ga zo maar door. Zelfs de optionele navigatie is standaard, al heb je daar anno 2026 natuurlijk weinig aan.

Wat je ook krijgt: techniek om spaarzaam met de inhoud van je benzinetank om te gaan. Hij heeft een 99 pk sterke 1.8 en een 82 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een systeemvermogen van 136 pk. Schakelen gaat met een CVT. Het gemiddeld verbruik is volgens de fabrieksopgave 3,8 l/100 kilometer. 1:26 dus! Niet gek bij de huidige benzineprijzen.

Ruim zes mille voor een 17 jaar oude auto met 380.000 kilometer ervaring klinkt niet als een koopje. Deze op wat kleine plekjes na best fris ogende Toyota is niet de enige Prius met een flinke kilometerstand die niet voor een habbekrats weggaat. Zo kost dit jongere exemplaar met zo'n 350.000 kilometer op de teller bijna €7.000 en dit exemplaar uit 2010 met 320.000 kilometer achter de kiezen €5.490.