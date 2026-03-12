Ben jij op zoek naar een tweedehands auto en hoeft dat geen met visuele poespas en nodeloze gimmicks overladen aandachtstrekker te zijn? Dan is deze Suzuki Baleno voor de komende jaren misschien wel jouw automobiele vriend!

Voor zo'n €5.000 tot €10.000 zijn uiteenlopende occasions te koop. Waaronder een ogenschijnlijk frisse Audi TT Roadster 1.8 Turbo Quattro, of deze BMW Z4 waarmee je helemaal klaar bent voor het fraaiere lente- en zomerweer. Hoeft het allemaal niet zo gek, wild of spannend en ben je simpelweg op jacht naar een hatchback die voor betrekkelijk weinig vooral veel biedt en die ook nog eens zuinig is? Richt dan je vizier eens op de Suzuki Baleno! Eerder schreven we al over de Skoda Scala en de Baleno van Suzuki is er een in dezelfde categorie. Niet spectaculair, wel praktisch en fijn. Daar gaan we.

Ruimer dan een Suzuki Swift

De Suzuki Baleno is relatief rap uit de aandacht van de Nederlandse autokoper verdwenen, en dan bedoelen we natuurlijk niet het model uit de jaren negentig dat inmiddels écht zeldzaam is. Suzuki bracht modelnaam Baleno in 2015 terug en plakte 'm op een nuchtere vijfdeurs hatchback die van visueel drama of een stoer imago niets wilde weten. 'Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg' leek het motto van de Suzuki. De in India door Maruti Suzuki geproduceerde Baleno was op een haar na vier meter lang en was daarmee zomaar even 15 centimeter langer dan de toen actuele Swift waar hij naast kwam te staan. Die extra centimeters leverden de Baleno een bagageruimte op die met 335 liter aanzienlijk groter was dan die van de Swift, terwijl de vanafprijs vrijwel gelijk was. Een keerzijde was er ook: de Swift reed namelijk een stuk strakker.

Goed uitgerust

Wie vrede heeft met een wat anoniem karakter, koopt al een Suzuki Baleno-occasion vanaf zo'n €7.000. Het exemplaar dat wij op het podium tillen, kost €7.450. Het is een Baleno uit 2017 met iets minder dan 170.000 kilometer op de teller. De keuze valt op deze omdat het de op één na goedkoopste is, de kilometers aantoonbaar zijn, hij dealeronderhouden is én omdat hij ook nog eens als Exclusive is uitgevoerd. Hij heeft 16-inch lichtmetaal, mistlampen, xenonkoplampen, stoelverwarming, een met leer bekleed stuurwiel en in dit geval zelfs een navigatiesysteem. Wat blieft een mens nog meer?

Onder de kap ligt een 90 pk sterke 1.2 benzinemotor die een beetje op toeren gejaagd moet worden om er gang in te krijgen. Dat betekent: lekker poken met de handgeschakelde vijfbak. Met een 0-100-sprint van 12,3 seconden ben je niet de snelste, maar voor stevig scheuren is de Baleno simpelweg niet gemaakt. Zuinig is-ie overigens wel. De fabrieksopgave van 1 op 23,8 haal je in de praktijk wellicht niet, maar zo'n 1:19 moet zonder al te veel moeite zeker haalbaar zijn.

De 1.2 Dualjet kent geen noemenswaardige problemen en staat als een betrouwbare motor te boek. Wij zouden het aandurven. Is 170.000 kilometer je toch te potig? Geen probleem. In het uitgebreide occasionaanbod van AutoWeek vind je nog zo'n dertig alternatieven, waaronder exemplaren met net 40.000 kilometer op de teller voor zo'n €10.000.

Baleno-aandacht

Nu we je aandacht vast te pakken hebben, is het tijd om de nog lege nisjes van je brein te vullen met Baleno-weetjes. Wist je dat deze generatie Suzuki Baleno meermaals is gefacelift, maar dat geen van die vernieuwde versies naar Nederland kwam? De Baleno ging in 2019 en in 2022 in India onder het mes, maar in 2019 werd de Baleno - tegelijk met de Celerio - uit het Europese leveringsgamma geknipt. Meer weetjes? Hebben we! De Suzuki Baleno ging in India als Toyota Glanza door het leven en werd in Zuid-Afrika als Toyota Starlet verkocht. De Toyota Glanza werd in 2022 op zijn beurt ook weer opgefrist.