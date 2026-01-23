Wil je iets bijzonders rijden maar wil je daar absoluut niet mee te koop lopen? Dan zijn deze twee plug-in hybride Opels Astra misschien iets voor je. Nadelen: niemand weet dat je iets zeldzaams rijdt en je betaalt er behoorlijk voor.

Soms zit geluk hem in de kleine dingen. Zo kun je iets bijzonders rijden, zonder dat het gros van de medeweggebruikers dat doorheeft. Waarschijnlijk zal niemand opkijken van een Kia Clarus, terwijl er daar echt nog maar een paar van in Nederland zijn. De twee plug-in hybrideOpels Astra die we in dit artikel op het podium tillen, zijn om een andere reden bijzonder. De vraag is echter of de prijs die je daarvoor betaalt de aanschaf waard is.

Allereerst: waarom zijn deze twee Astra's bijzonder? Dat zit zo. De Opel Astra werd onlangs gefacelift en kreeg daarbij een vernieuwd front aangemeten. Kort voordat de vernieuwde Astra werd gepresenteerd, introduceerde Opel een nieuwe plug-in hybride aandrijflijn in het model. De 12,4-kWh accu maakte plaats voor een 17,2-kWh exemplaar, met als gevolg dat het elektrisch bereik toenam van 67 naar 83 kilometer. De achttraps automaat met koppelomvormer maakte plaats voor een zeventraps automaat met dubbele koppeling en dankzij de komst van een vernieuwde 1.6 en een sterkere elektromotor lag het systeemvermogen voortaan op 197 pk in plaats van 150 pk. Je voelt hem aankomen: deze vernieuwde plug-in hybride aandrijflijn is slechts héél kort in de pre-facelfit Astra geleverd, maar hij ligt wel in twee exemplaren die we vonden in het occasionaanbod op AutoWeek.nl.

Zeldzaam dus, al is het maar de vraag wie dat doorheeft. Je hebt in ieder geval een leuk verhaal waarmee je een poging kunt doen om het brein van je collega's, vrienden of familie te vullen met automobiele non-informatie waarvan enkel de grootste autonerd enigszins warm wordt. Je moet er in dit geval stevig voor betalen.

De twee exemplaren - een grijze Hatchback en een zwarte Sports Tourer - zijn als GS riant uitgevoerd en daarbij aangekleed met opties. Voor de grijze Hatchback betaal je €47.598, voor de zwarte Sports Tourer €50.396. De vernieuwde Astra is enkele duizenden euro's goedkoper dan zijn voorganger. Zelfs als we een nieuwe configureren en alle opties aanvinken, blijven we onder de prijzen van de praktisch nieuwe pre-facelift modellen. Je moet de Astra van voor de facelift wel véél mooier vinden dan de vernieuwde variant om een van deze twee exemplaren aan te schaffen. Op papier zijn ze niet fonkelnieuw, maar met een kilometerstand van minder dan 20 kilometer zijn het wél vrijwel splinternieuwe exemplaren.