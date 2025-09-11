In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Voor een spreekwoordelijke habbekrats zijn er diverse oude Duitse topklasse limousines te koop. De ene is nog 'enger' dan de andere, als het aankomt op mogelijke kosten. De aanschaf is doorgaans het probleem niet, maar daarna begint de geldmeter vaak pas echt goed te lopen. Wil je nog enigszins op safe spelen, dan is de Mercedes-Benz S-klasse van de W140-generatie geen verkeerde keuze. Die staat als best solide te boek, zeker met zes-in-lijn. Hier hebben we er zo eentje te pakken.

Als je aan de 'Kathedraal' denkt, is de kans best groot dat je 'm zo voor je ziet. In een soort grijs-bruin lakje en met oranje knipperlichten. Of je ziet een zwarte W140 voor je, al dan niet vanwege wat er 28 jaar geleden in een tunnel in Parijs gebeurde. Eén ding is zeker, het is niet te missen dat we hier een vrij 'vroeg' exemplaar voor ons hebben. Zowel vanbinnen als vanbuiten zit er bij deze uitvoering nog een aardige laag jaren 80 over deze toch in 1991 geïntroduceerde S-klasse. Dat maakt hem eigenlijk wel charmant. Hij heeft een heerlijk klassieke uitstraling die hij goed kan hebben.

Een al te uitbundig uitgevoerde S-klasse is het ook zeker niet, al hoef je je niet heel snel zorgen te maken dat het je ergens aan ontbreekt. Met de net geen 200 pk sterke 2.8 zes-in-lijn is deze S-klasse vlot genoeg, zonder dat je bang hoeft te zijn voor al te prijzige motorische mankementen. Ideaal dus eigenlijk. De elektronica is een stukje spannender, maar dat geldt voor elke W140 uit de eerdere bouwjaren. In dit geval is de pomp voor de centrale vergrendeling overigens al kapot, dus de eerste reparatie dient zich al aan. Met een vraagprijs van €7.099 en een kilometerstand van 243.000 moet er op den duur vast toch wel iemand te vinden zijn voor deze S-klasse.