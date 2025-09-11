Ga naar de inhoud
Met deze Mercedes-Benz S-klasse voel je je nog altijd de koning van de weg - Liefhebber Gezocht

De Kathedraal

Mercedes-Benz S-klasse
Joas van Wingerden

Het kopen van een oude Duitse toplimo is altijd een spannende aangelegenheid. Niet alleen in positieve zin. Deze Mercedes-Benz S-klasse kan mogelijk nog wel voor een glimlach zorgen.

Voor een spreekwoordelijke habbekrats zijn er diverse oude Duitse topklasse limousines te koop. De ene is nog 'enger' dan de andere, als het aankomt op mogelijke kosten. De aanschaf is doorgaans het probleem niet, maar daarna begint de geldmeter vaak pas echt goed te lopen. Wil je nog enigszins op safe spelen, dan is de Mercedes-Benz S-klasse van de W140-generatie geen verkeerde keuze. Die staat als best solide te boek, zeker met zes-in-lijn. Hier hebben we er zo eentje te pakken.

Als je aan de 'Kathedraal' denkt, is de kans best groot dat je 'm zo voor je ziet. In een soort grijs-bruin lakje en met oranje knipperlichten. Of je ziet een zwarte W140 voor je, al dan niet vanwege wat er 28 jaar geleden in een tunnel in Parijs gebeurde. Eén ding is zeker, het is niet te missen dat we hier een vrij 'vroeg' exemplaar voor ons hebben. Zowel vanbinnen als vanbuiten zit er bij deze uitvoering nog een aardige laag jaren 80 over deze toch in 1991 geïntroduceerde S-klasse. Dat maakt hem eigenlijk wel charmant. Hij heeft een heerlijk klassieke uitstraling die hij goed kan hebben.

Mercedes-Benz S-klasse

Aan knopjes bepaald geen gebrek.

Een al te uitbundig uitgevoerde S-klasse is het ook zeker niet, al hoef je je niet heel snel zorgen te maken dat het je ergens aan ontbreekt. Met de net geen 200 pk sterke 2.8 zes-in-lijn is deze S-klasse vlot genoeg, zonder dat je bang hoeft te zijn voor al te prijzige motorische mankementen. Ideaal dus eigenlijk. De elektronica is een stukje spannender, maar dat geldt voor elke W140 uit de eerdere bouwjaren. In dit geval is de pomp voor de centrale vergrendeling overigens al kapot, dus de eerste reparatie dient zich al aan. Met een vraagprijs van €7.099 en een kilometerstand van 243.000 moet er op den duur vast toch wel iemand te vinden zijn voor deze S-klasse.

Signalement

Merk Mercedes-Benz
Model 300 SE 2.8
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 4 versnellingen, automaat
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 67.976

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. in lijn
Cilinderinhoud 2.799 cc
Maximaal vermogen 142 kW / 193 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 270 Nm bij 3.750 tpm
Inhoud brandstoftank 100 l
Lengte / breedte / hoogte 5.113 mm / 1.886 mm / 1.485 mm
Wielbasis 3.040 mm
Massa leeg 1.890 kg
Laadvermogen 660 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.900 kg / 750 kg
Banden225/60R16Prijzen
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 10,6 s
Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-klasse Classic Cars Occasions Liefhebber gezocht

