In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Audi 80 Avant wekt misschien niet dezelfde begeerte op als een BMW 3-serie Touring generatie E30, maar er zijn wel overeenkomsten. Beide kwamen laat in de levenscyclus van respectievelijk de laatste Audi 80 en de tweede BMW 3-serie. Na de facelifts van hun al op leeftijd rakende sedanbroers mochten de lifestylestations (een nieuw fenomeen destijds) hun combikunstjes gaan vertonen. De Audi 80 Avant kwam zodoende in 1991 op de markt. Het exemplaar dat mag schitteren in onze rubriek Liefhebber Gezocht stamt uit het najaar van 1994. De eerste A4 stond al warm te draaien, al mocht de 80 Avant nog even blijven tot in 1995. Een jaar later verscheen uiteindelijk ook de Avant van de A4 .

Een vroege Audi A4 Avant is uiteraard een veel modernere auto, met een moderner interieur. Maar de uitstraling van de 80 Avant is misschien wel sjieker, hij gaat al richting de klassiekerstatus, terwijl je een eerste generatie A4 Avant nog best vaak als moegestreden werkpaard ziet, al dan niet met een wit kenteken van wat oostelijker gelegen landen. Een gekoesterde 80 Avant mag er gewoon nog altijd zijn. Omdat hij op de markt kwam bij de facelift van de Audi 80, het moment dat Audi ook de 90 ophief en die samen verder liet gaan met de opgewaardeerde basis-Audi van dat moment, heeft de Avant altijd de over de neus gedrapeerde grille en de witte knipperlichten. Dit model is ook de basis voor de Audi RS2, waarvoor Porsche de 80 S2 Avant als uitgangspunt nam.

Viercilinder met 116 pk

Maar we zullen nu niet verder op die razendsnelle versies ingaan. Daarvan hebben we onze portie recent nog gehad. We kunnen ondanks dat recent aan den levende lijve ervaren geweld zelfs op afstand online genieten van een bescheiden 2.0 E als waarmee we hier te maken hebben. Die heeft een viercilinder met 116 pk, de tweeliter die in heel veel modellen van de Volkswagen Groep zat, en zelfs de Golf III GTI mocht aandrijven. Daarvoor was –ie veel te tam. In de comfortabele 80 Avant past hij eigenlijk prima, de motor heeft veel koppel onderin. Anno 2025 vind je 116 pk misschien belachelijk weinig, maar je had hem ook in een tot 90 pk afgeknepen variant. Boven de 116 pk begon het feest: dan had je een 2.3 E vijfcilinder, en daarboven stonden een 2.6 E en een 2.8 E, allebei een V6. Quattro-aandrijving was er in combinatie met de vijf- en de zescilinders, natuurlijk was het standaard op de S2 en RS2. Dieselen kon met een 1.9 TD van 75 pk, de eerste viercilinder TDI met directe inspuiting en 90 pk belandde ook in de Avant.

31 jaar en een maand, 72.000 kilometer

Genoeg 80 Avant-geschiedenis, we focussen ons op dit exemplaar. Precies 31 jaar en een maand geleden ging deze groene stationwagon op kenteken. De eigenaar trakteerde zichzelf op elektrische ruitbediening. Ook de houtinleg en de houten pookknop verhogen de ambiance aan boord. De materialen van dit dashboard lijken voor de eeuwigheid gemaakt, en de gebruikte bekledingsstoffen zien er op de foto’s nog fantastisch uit. Zelfs de bekleding van de bagageruimte is tiptop. Daar smijt je niet zo maar even een vuilniszak in om die naar een verderop gelegen container te transporteren.

Wel zien we wat loze knoppen in het dashboard, maar dat maakt deze ‘occasion’ ook zo heerlijk typisch Duits. Je kreeg nu eenmaal weinig cadeau in die dagen, alleen de bouwkwaliteit was voortreffelijk. Slechts 72.000 kilometer gingen onder de lichtmetalen wielen door.

Kwaliteitsgevoel

Het is een stevig bedrag, €9.500, en hij heeft geen vijfcilinder. Maar als we kijken naar de bedragen die op de schaars geworden BMW E30 3-serie Touring worden geplakt, vinden we het nog enigszins meevallen. Die BMW rijdt mede door zijn achterwielaandrijving specialer. Maar het kwaliteitsgevoel dat deze bescheiden 80 Avant ongetwijfeld geeft wanneer je ermee gaat proefrijden, maakt wat ons betreft de rit naar de aanbieder in Steensel zeker waard.