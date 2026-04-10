De Renault Megane E-Tech is de laatste Renault met het ‘oude’ design van dit merk, gedicteerd door afgeronde vormen. Renault vindt het tijd om daar wat aan te doen en komt met een stevig gefacelifte versie, die we nu voor het eerst kunnen laten zien.

De elektrische Renault Megane E-Tech verscheen in 2022 als Renaults antwoord op onder meer de Volkswagen ID3. De Renault deed het aanvankelijk best goed, maar is inmiddels wel wat ondergesneeuwd door al het elektrische nieuws dat sindsdien volgde. Dan hebben we het over concurrenten, maar zeker ook over Renault zelf. Voor meer ruimte is er de Scenic, voor een lagere prijs en retro-design zijn er de Twingo, de 5 en de 4. Bovendien was die Megane vier jaar geleden de laatste Renault van de oude stempel, althans qua design. Het vloeiende, afgeronde design maakte met de komst van afgeleide Scenic plaats voor de scherpe pen van de inmiddels weer verdwenen Gilles Vidal, die zijn van Peugeot bekende tekenstijl zonder pardon over Renaults uitgoot. Bij de retromodellen zien we daar minder van terug, maar ook bij die auto’s mist de Megane de visuele aansluiting.

Hoog tijd dus voor een opfrisronde van de Megane. De gespotte testauto is nog stevig gecamoufleerd, maar toch valt er al best wat te zeggen over het uiterlijk. We zien laag in de bumper geplaatste dagrijlichten zoals bij de nieuwe Clio, een groot Renault-wybertje zoals bij de Austral en Espace en we vermoeden een grote nepgrille. Ironisch dat juist zo’n pure EV die toch weer moet krijgen, maar het is niet anders. De wielen van deze auto suggereren een sportieve Esprit Alpine-uitvoering, net als de diep doorgetrokken voorbumper en diffuser-achtige achterbumper. De achterlichten mogen hun basisvorm houden, maar krijgen een totaal andere indeling. De opmerkelijke ‘lichtdraadjes’ in de lampen van de huidige Megane lijken plaats te maken voor strakkere, maar ook conventionelere vlakken, voorzien van een zwarte omranding naar voorbeeld van – alweer – de Clio.

Ook onderhuids verwachten we best wat nieuws. De huidige Megane heeft een 60 kWh-accu en een rijbereik van 464 kilometer. Dat is best aardig, maar bij een concurrent als de Kia EV3 horen dat soort cijfers bij de basisversie. Hier is dus best ruimte voor een variant met en groter accupakket, wat dan in combinatie met en wellicht wat verlaagd energieverbruik voor een actieradius van zo’n 600 kilometer moet zorgen. Dat strookt ook met eerder uitspraken van Renaults designbaas Laurens van den Acker, die eerder het volgende over deze auto zei: “We willen er meer van verkopen dus we moeten iets doen. Als je een nieuwe accu in een EV stopt, wat heel duur is, maar niets aan het uiterlijk verandert, is het heel lastig om mensen te overtuigen om er extra geld voor te betalen. We moeten de onderhuidse wijzigingen dus rechtvaardigen met iets zichtbaars.”

De komst van de opgefriste Megane heeft best haast, dus we verwachten niet dat de onthulling lang op zich zal laten wachten.