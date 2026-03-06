Zoals aangekondigd krijgt de Ford Kuga de ‘handsfree’ rij-assistent BlueCruise. Dat gaat gepaard met de komst van een heuse BlueCruise-edition, die het ‘Blue’ ook nog erg letterlijk neemt.

Zie je een Ford Kuga rijden in het getoonde ‘Vapor Blue’, dan is het een BlueCruise Edition. Ford houdt deze kleur net als bij de Puma exclusief voor deze uitvoering en dat valt te prijzen, want meestal gaan merken niet zo ver voor dit soort speciale edities. De BlueCruise Edition heeft ook een zwartgespoten dak, zwarte spiegelkappen, zwarte 19-inch wielen en een grotendeels in blauw uitgevoerd interieur. De uitrusting van de BlueCruise Edition is ook erg riant, maar het gaat natuurlijk om één specifiek stuk van die uitrusting: een Driver Assistance Pack met BlueCruise zonder abonnement.

Deze Kuga kan dus als het goed is de rest van z’n leven ‘handsfree’ door het verkeer gaan, althans op de Nederlandse snelwegen die daarvoor door Ford zijn aangewezen. Geen zorgen: dat zijn ze allemaal. De Ford Kuga BlueCruise kost €51.635 en is daarmee €2.300 duurder dan de ST-Line X die als basis dient. Voor dat geld krijg je de genoemde uiterlijke aankleding en het rij-assistentiepakket met permanente activatie van BlueCruise.

Bij de kleinere Puma is BlueCruise trouwens ook als losse optie verkrijgbaar op reguliere uitvoeringen, ongetwijfeld is dat bij de Kuga zeer binnenkort ook zo.