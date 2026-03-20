Komt het rijbereik van je elektrische auto net tekort? Geen probleem. Door een ander setje banden te monteren kom je met je elektrische auto tot wel 10 procent verder. Althans, dat beweert de fabrikant.

Heb jij een elektrische auto langs de stoep staan? Dan ben je ongetwijfeld op de hoogte van het bestaan van speciaal voor elektrische auto's ontwikkelde banden. Ze zijn beter bestand tegen het veelal hogere gewicht van een elektrische auto en hebben meer dan eens een relatief lage rolweerstand. Michelin lanceert een nieuwe generatie Primacy 5 Energy- en Pilot Sport 5 Energy-banden die volgens de fabrikant het rijbereik van je EV flink kunnen vergroten.

Met name de Michelin Primacy 5 Energy-band is interessant. De zomerband zou het verbruik van een auto met verbrandingsmotor met tot zo'n 0,3 l/100 kilometer kunnen verlagen. Leg je ze onder een elektrische auto, dan kan het elektrisch bereik afhankelijk van de auto met tot wel 10 procent toenemen, zo zegt Michelin. De band is leverbaar in de maten 16- tot en met 19-inch.

Dat brengt ons bij het volgende: heb jij een vergelijkbaar soort banden onder je elektrische auto? En merk je daarmee een verschil ten opzichte van een traditionelere band? Laat het ons en de andere AutoWeek-lezers weten in de reacties!