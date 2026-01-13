Als er een merk is dat wat design betreft niet bepaald een eenduidige koers vaart, dan is het Renault. Met de Twingo, 4 en 5 heeft het elektrische retromodellen terwijl bijvoorbeeld de Megane E-Tech Electric weer met een vrijwel compleet andere designsaus is overgoten dan de Captur, Symbioz, Austral en Espace. Ook de Rafale valt in zekere zin in een eigen designcategorie. Alsof dat nog niet genoeg was, reed de fonkelnieuwe Renault Clio de automarkt op met een ontwerpstijl die we bij het merk niet eerder zagen. Nu maken we kennis met een nieuwe Renault waarvan het ontwerp de aandacht trekt, maar dat is zeker niet het enige spraakmakende aan de SUV. Dit is de Renault Filante.

Groot met een vleugje Volvo

De Renault Filante is met afstand de grootste personenauto van Renault. De SUV meet 4.92 meter in de lengte, is 1,64 meter hoog en 1,89 meter breed. Ter vergelijking: de enkele centimeters lagere Rafales is 4,71 meter lang, terwijl de Espace zijn plaatwerk over een afstand van 4,72 meter uitstrekt. De Renault Filante heeft een wielbasis van 2,82 meter en die afstand geeft weg waarmee we hier van doen hebben. De Filante is een dynamischer gelijnd derivaat van deze in Europa niet leverbare Renault (Grand) Koleos. Dat is niet voor de volle 100 procent een Renault. De (Grand) Koleos en dus ook de Filante is de vrucht van een uitgebreide samenwerking tussen Renault en het Chinese Geely. Ook de Filante leunt dus sterk op techniek van de Geely Xingyue L. Onder de SUV zit dan ook het CMA-platform, een basis die je kent van ... Volvo!

Onder de kap van de Filante tref je dan ook een Volvo-krachtbron. Daar ligt een 1.5 viercilinder benzinemotor die 150 pk levert, maar die niet in zijn eentje verantwoordelijk is voor de aandrijving. De Renaulte Filante is een hybride en heeft twee elektromotoren van 136 en 80 pk. Het systeemvermogen bedraagt 250 pk en 565 Nm. De accu meet 1,62 kWh. In de bagageruimte past een riante 653 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 2.071 liter meezeulen.

Allegaartje

Volgens Renault heeft de Filante avant-gardistisch design. Opmerkelijk is de verpakking in ieder geval. Wat bij de nieuwe Clio de achterlichten zijn, zijn bij de Filante in zekere zin de koplampen. De SUV priemt met kleine hexagonale kijkers de wereld in en heeft lager in de voorbumper een bonte verzameling led-verlichting. Over die voorbumper gesproken: daarin gebeurt een heleboel. We zien een verlicht Reault-logo, een wirwar aan al dan niet verlichte elementen en open Renault-wybertjes die samen de grille vormen. Tussen die grille en de koelopening onderin de voorbumper zit een flink zwart glanzend kunststof paneel.

Van opzij bezien is de Filante niet minder spraakmakend. De daklijn loopt naar achteren toe af terwijl de schouderlijn vanaf het achterportier naar achteren toe sterk oploopt. De wielkasten zijn voornamelijk rond, maar worden aan de bovenkant afgesneden door een horizontaal stuk kunststof. Aan de achterzijde nemen we uit meerdere modules opgebouwde achterlichten waar, die in een zwart kunststof deels zijn gehuisvest dat zo op het oog één geheel moet vormen met de achterruit. In dat paneel staat in wulpse letters de modelnaam uitgeschreven, compleet met een toegevoegde ster. Meer zwart kunststof vinden we in de achterbumper. Bovenaan de achterruit prijkt een spoiler die het dak visueel moet verlengen.

Het interieur van de Renault Filante bevestigd ons vermoeden dat we hier te maken hebben met een Koleos-neefje. Praktisch het volledige interieur van wat Renault zijn nieuwe premiummodel noemt is afkomstig uit die auto. Leuk weetje: de Filante is de eerste Renault met noodstuurassistentie bij een dreigende aanrijding, een digitale binnenspiegel en een systeem dat 'achtergelaten kinderen' op de achterbank waarneemt. Dat is prettig, dan kun je ze terugbrengen.

Niet voor Nederland

De Renault Filante komt niet naar Nederland en is puur voor Zuid-Korea, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika ontwikkeld. De in Busan (Zuid-Korea) te produceren Filante moet vooral in Zuid-Korea zieltjes winnen. Daar is ruim een kwart van alle verkochte auto's afkomstig uit het zogenoemde E-segment waarin de Filante opereert.