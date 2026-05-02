Zeg het maar: liever een bon doordat je die verdraaide flitser over het hoofd zag, of na een goed gesprek met de Rijkspolitieman die jou met zijn Porsche staande heeft gehouden? Het was ergernis versus sympathie en respect. We staan stil bij de Porsche 911 Targa uit 1977, de beroemde politie-voorganger van de Mercedes-Benz E450d 4Matic , onlangs in gebruikgenomen door de politie.

Het was lachen, gieren en brullen toen het bij de in Nederland opgenomen aflevering van The Grand Tour over onze vroegere politiewagens ging. “Porsches? Hoe bestaat het! Ja, en de reden waarom was helemaal bizar: omdat je er zo goed mee achteruit kon rijden!” Geen woord van gelogen, weten we hier maar al te goed. Er waren nog geen matrixborden om achteropkomend verkeer te waarschuwen voor die onverwachte file. Daarom stoof de 911 hard achteruit over de vluchtstrook, met de agent van dienst staand op zijn stoel, gebarend dat men vaart moest minderen. Deze ‘staartbeveiliging’ besloeg soms wel 20 kilometer!

Toch was de politie-Porsche, roepnaam Alex (naar de Haagse Alexanderkazerne waar de Porsche-groep aanvankelijk gestationeerd was) vooral bekend van de inhalende surveillance en – het mooiste om mee te maken – als hij met ‘toeters en bellen’ in volle vaart langs kwam suizen. Wie staande werd gehouden door een politie-Porsche, had thuis wat te vertellen: elke confrontatie met de stoere 911, de absolute baas van de snelweg, was een imponerende gebeurtenis.

Motor aan de verkeerde kant

Over Mercedes gesproken: we beschrijven de oude 911 hier als voorganger van de zojuist nieuw ingezette E450d. Die is zo’n oude Porsche natuurlijk gemakkelijk te vlug af, maar vergeet niet dat de 911 tijdens zijn dienstjaren (1967-1996) altijd eenvoudig tot de snelste auto’s van het moment behoorde. Om de hier afgebeelde Targa met zijn alleszins bescheiden 2.7-motor in 1977 te kunnen bijhouden, had je bij Mercedes kanonnen als de 450 SEL 6.9 en 450 SLC moeten inzetten. Of een 450 SL, als het dakloos moest zijn. Allemaal met massieve achtcilinders, maar die lagen aan de verkeerde kant van de auto wanneer je je kunsten op de vluchtstrook wilde vertonen. En zo’n SL was al gauw 400 kilo zwaarder én elf mille duurder. Tegenwoordig is voor het snelheidsoverwicht geen Porsche meer nodig; de E450d loopt met zijn dieselmotor ook soepeltjes 250 km/h. En in 1977? Topmodel 300 D harkte per uur maximaal 148 kilometers bij elkaar.

