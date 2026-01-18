De Toyota Corolla is al decennia lang een van de dikste pijlers waarop het Toyota-imperium leunt. Maar alles is eindig, ook de carrière van de huidige Corolla en dus is het hoog tijd om vooruit te blikken op wat er gaat komen.

Toyota-modelnamen als Supra en Land Cruiser spreken tot de verbeelding, maar als er één Toyota belangrijk is, dan is het wel de Corolla. De eerste generatie Corolla verscheen medio jaren 60 en in de decennia die volgden groeide de Corolla verspreid over diverse modellijnen en generaties uit tot een model dat zijn naam eer aandoet. Corolla is immers Latijn voor ‘kroontje’. Of je nu in de Noord- of Zuid-Amerika, Europa, Azië of Afrika bent: de Corolla is niet weg te denken. Waar eerdere generaties van de Toyota Corolla na slechts een jaar of vijf vervangen werden voor een nieuwe, draait de twaalfde generatie Corolla (E210) zoals je die ook in Nederland in de showrooms treft, alweer zo’n acht jaar mee. Toyota wil de levensduur van zijn modellen oprekken naar negen jaar en dat betekent dat het huidige model volgens dat nieuwe voornemen ook al bijna aan vervanging toe is. Wat er komen gaat, breekt met vrijwel alles dat je van de Corolla kent.

Hartfluit

Toyota heeft de laatste jaren alles op alles gezet om het credo van voormalig topman en huidig bestuursvoorzitter Akio Toyoda in de praktijk te brengen: 'Geen saaie auto’s meer'. Met de eerste generatie C-HR sloeg het merk een gedurfde designweg in en zelfs de Corolla – visueel lange tijd de brave hoeksteen van autoland – kreeg bij de introductie van het huidige model in 2018 een aansprekender uiterlijk aangemeten. Als een verstokte Toyota-rijder omstreeks 2010 de huidige Prius, de nieuwe RAV4, de C-HR of C-HR+ had kunnen zien, had zijn hart vast een sprongetje gemaakt. In een periode waarin design steeds markanter wordt en waarbij Toyota’s zeker negen jaar mee moeten, lijkt futuristisch design noodzakelijk om de boel houdbaar te houden. In oktober 2025 liet Toyota tijdens de Japan Mobility Show een wel heel spectaculaire voorbode zien op de nieuwe Corolla die we omstreeks 2027 verwachten. Op basis van dat visuele festijn hebben we onze digitale tekenmeester de opdracht gegeven te visualiseren wat er komen gaat.

Hamerhaai 2.0

De huidige huisstijl van Toyota komt op de nieuwe Corolla in geëvolueerde vorm tot uiting. De ‘hamerhaai’-neus die je op de huidige Toyota-modellen aantreft, is meer in de voorzijde geïntegreerd en de rechtlijnige achterlichtpartij van zowel de Prius als de C-HR+ komt op de nieuwe Corolla waarschijnlijk net even anders tot uiting. Minstens zo opvallend is natuurlijk de basisvorm van de auto. De Corolla Sedan belooft afgaande op de Corolla Concept geen traditionele ‘three box’-sedan te worden. De scheiding tussen achterklep en achterruit is een stuk vloeiender, wat de nieuwe Corolla een bijna coupé-achtig silhouet geeft. Hierbij blijft het ongetwijfeld niet. We durven hier vooruit te blikken op de voor Europa belangrijke Corolla Touring Sports. De stationwagon dus. Die krijgt eveneens een markant jasje aangemeten. Overigens is het niet ondenkbaar dat de Corolla Hatchback komt te vervallen. Toyota heeft met de Corolla Cross, C-HR en C-HR+ immers heel wat hoogpotige alternatieven.

Diversiteit

Op EV-vlak heeft Toyota lang de kat uit de boom gekeken en ook de nieuwe Corolla wordt niet per definitie puur een EV. Wetgeving en EV-doelstellingen willen per regio nog best eens verschillen en dat er ook tussentijds iets wijzigt is geen zeldzaamheid. De oplossing voor die onzekerheid is diversiteit, zo lijkt Toyota te denken. De nieuwe Corolla komt op een basis te staan die geschikt is voor elektrische versies, maar die ook overweg kan met hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Zelfs een variant op waterstof ligt in het verschiet.

Je merkt het al: voor concrete informatie over de nieuwe Corolla is het nog veel te vroeg. Of het echt zo’n wildebras wordt zoals op deze afbeeldingen? Wie weet. Toyota heeft de laatste jaren meermaals bewezen in grote lijnen trouw te durven blijven aan gewaagd gelijnde studiemodellen. Op naar de volgende zestig jaar Corolla.